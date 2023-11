Jedna z najdesivejších PREDPOVEDÍ Baby Vangy sa má naplniť o 20 rokov: Pozrite, čo hrozí svetu

Baba Vanga (Vangelia Gushterova) (Zdroj: Facebook/Вангелия Гуштерова)

LONDÝN - Jasnovidka Baba Vanga, vlastným menom Vangelija Pandeva Dimitrova, bola, dostala pre svoje údajné predpovede prezývku Nostradamus Balkánu. V minulosti dokázala predpovedať viaceré katastrofy a udalosti. Jedna z desivých predikcií tejto nevidiacej veštkyne by sa mala naplniť do roku 2043.

Rodáčku zo Severného Macedónska pozná svet ako Babu Vangu. O zrak prišla ako dvanásťročná a vtedy si vraj uvedomila, že dostala od Boha veľmi vzácny dar vidieť do budúcnosti. Vedela napríklad o tom, že sa rozpadne Sovietsky zväz, o smrti princeznej Diany, útoku z 11. septembra 2001 či černobyľskej katastrofe. Tesne pred svojou smrťou v roku 1996 povedala, že v roku 2021 sa nájde liek na rakovinu. Predpovedala aj to, že vesmír zanikne v roku 5079.

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: SITA)

Niektoré z najdesivejších predikcií Baby Vangy by sa mali splniť v priebehu niekoľkých desiatok rokov. Predpovedala totiž veľkú moslimskú vojnu v Európe, ktorá sa skončí zriadením islamského kalifátu do roku 2043, pričom jeho centrom by mal byť Rím. Zároveň uviedla, že kvôli tejto skutočnosti napadnú USA v roku 2066 Taliansko.

Dimitrova taktiež vo svojich predpovediach uviedla, že v priebehu nasledujúcich dvesto rokov nadviažeme kontakt s mimozemšťanmi. "Objaví sa život vo vesmíre a zrazu bude jasné, ako sa objavil život na Zemi a ľudia sa dostanú do kontaktu so svojimi duchovnými súrodencami z iných svetov". Okrem toho počas svojho života tvrdila, že svet postihne veľa katakliziem a veľkých katastrof. Vedomie ľudí sa zmení a prídu ťažké časy.