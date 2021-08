Podľa Borrella je nemožné do konca augusta evakuovať všetkých Afgancov, ktorí spolupracovali so spojencami

BRUSEL - Je nemožné, aby Spojené štáty a ich spojenci evakuovali do 31. augusta desiatky tisíc Afgancov, ktorí v Afganistane spolupracovali so spojeneckými silami, povedal vo štvrtok pre AFP vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell.

"Viackrát sme sa sťažovali" americkej vláde, že ich bezpečnostné kontroly na kábulskom letisku sú príliš prísne a spomaľujú evakuáciu Afgancov, ktorí pracovali pre Európu, dodal Borrell. Medzinárodné letisko Hámida Karzaja v Kábule ovládajú americké sily. Spojené štáty tvrdia, že sa pridržiavajú 31. augusta ako konečného termínu odchodu svojich posledných vojakov z Afganistanu a prenechajú moc víťaznému islamistickému hnutiu Taliban.

Americký prezident Joe Biden však v stredu naznačil, že americkí vojaci by tam mohli zostať dlhšie, ak sa nejakí Američania stále budú pokúšať utiecť z krajiny. "Pokiaľ viem, Američania zatiaľ nepotvrdili, že zostanú po 31. auguste, ale možno zmenia názor," povedal Borrell pre AFP. "Chcú do konca mesiaca evakuovať 60.000 ľudí. To je matematicky nemožné," dodal šéf diplomacie EÚ.

Borrell odmietol, že by v súvislosti s evakuáciami medzi Bruselom a Washingtonom panovalo napätie. Povedal však, že otázky o tom, "prečo sa veci udiali takto" budú musieť byť v budúcnosti zodpovedané. Bojovníci fundamentalistického hnutia Taliban 15. augusta ľahko obsadili afganské hlavné mesto Kábul a zosadili vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a Severoatlantickou alianciou. Z Kábulu sa stále snažia dostať tisíce ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.