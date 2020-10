Trumpa previezli do nemocnice: Dostáva experimentálne lieky na KORONAVÍRUS! Myslím, že sa mám dobre

WASHINGTON - Amerického prezidenta Donalda Trumpa včera previezli vrtuľníkom z Bieleho domu do vojenskej nemocnice pri Washingtone, kde podstúpi liečbu v súvislosti s jeho pozitívnym testom na nový druh koronavírusu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Trump nastúpil do prezidentského vrtuľníka Marine One bez pomoci, pričom mal na tvári rúško. Vrtuľník ho previezol do neďalekého vojenského zdravotníckeho zariadenia Walter Reed Army Medical Center, kde má špeciálnu pracovňu, v ktorej bude naďalej pokračovať vo vykonávaní funkcie hlavy štátu. Predpokladá sa, že prezident strávi v nemocnici niekoľko dní.

Zdroj: SITA/AP/Jacquelyn Martin

V rukách odborníkov

Trump už pred prevozom dostal experimentálnu liečbu v podobe syntetických protilátok na ochorenie COVID-19, uviedol jeho lekár Sean Conley. Dané liečivo je v štádiu klinických skúšok a regulačné úrady ho dosiaľ neschválili. "Tím expertov vyhodnocuje jeho zdravotný stav a spoločne vydáme odporúčania pre prezidenta a prvú dámu ohľadom ďalších krokov," dodal Conley.

Zdroj: SITA/AP/Jon Elswick

Myslím, že sa mám sa dobre

"Prezident Trump je v dobrej nálade, má mierne príznaky a pracuje celý deň," uviedla vo vyhlásení tlačová hovorkyňa Bieleho domu Kayleigh McEnanyová. Samotný prezident vo svojom prvom komentári od oznámenia infekcie uviedol: "Myslím si, že sa mi vodí veľmi dobre." Trump informoval o svojom pozitívnom teste i rovnakých výsledkoch svojej manželky Melanie Trumpovej v noci na piatok na Twitteri.

Trump (74) mal pôvodne v piatok večer na programe účasť na politickom mítingu. Všetky jeho predvolebné podujatia však boli v dôsledku vzniknutej situácie predbežne odložené alebo presunuté do virtuálneho formátu. Prvá dáma USA Melania Trumpová má mierne príznaky vrátane kašľa a bolesti hlavy. Americký viceprezident Mike Pence mal negatívny test na prítomnosť koronavírusu a podľa lekára Bieleho domu nemusí ísť do karantény.

Zdroj: SITA/AP/Jacquelyn Martin

Prevoz odporučili lekári

Prevoz do nemocnice odporučili to z preventívnych dôvodov lekári, informovala dnes agentúra Reuters. Krátko predtým Trumpov lekár oznámil, že prezident má mierne príznaky choroby covid-19, je unavený, ale inak v dobrej nálade. Trumpov lekár Sean Conley uviedol, že prezident dostal experimentálny liek vyvinutý farmaceutickou spoločnosťou Regeneron, u ktorého sa preukázali dobré výsledky v klinických štúdiách u menšieho počtu pacientov. Podľa Conleyho dostáva Trump aj zinok, vitamín D, aspirín, famotidín a melatonín.

Zdroj: SITA/AP/Manuel Balce Ceneta

Trump a jeho žena majú koronavírus

Americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melania mali vo štvrtok pozitívny test na koronavírus. "Dnes večer (vo štvrtok), sme prvá dáma a ja boli pozitívne testovaní na covid-19. Okamžite zahájime karanténu a proces rekonvalescencie. Spoločne sa z toho dostaneme!" uviedol šéf Bieleho domu na svojom twitterovom účte niekoľko hodín potom, čo prišla správa o nákaze u jeho poradkyne Hope Hicksovej. Informáciu o prezidentovi a prvej dáme vo vyhlásení potvrdil Trumpov lekár Sean Conley.

Zdroj: Twitter

Zdroj: Twitter

Infekcia sa u Trumpa objavila potom, čo prezident dlhodobo zľahčoval závažnosť epidémie v Spojených štátoch, pripomenul denník The New York Times (NYT). Vývoj podľa denníka uvrhol vedenie Spojených štátov do neistoty a vystupňoval zdravotnícku a ekonomickú krízu v krajine. Prvá dáma Melania na Twitteri napísala, že má mierne príznaky, celkovo že sa však cíti dobre a teší sa na rýchle uzdravenie.

Prezidentov nástupca bude v inej budove

U viceprezidenta Mikea Pencea, ktorý by v prípade Trumpovej neschopnosti vykonávať úrad prevzal prezidentské právomoci, dnešné testy prítomnosť koronavírusu nepreukázali. Oznámil to jeho hovorca. Pence a jeho tím však podľa zdrojov z Bieleho domu budú odteraz pracovať v iných budovách ako prezident, aby sa znížilo riziko vzájomnej nákazy. Viceprezident bude pokračovať vo svojom predvolebnom programe bez zmeny.

Zdroj: SITA/AP/Julio Cortez

Tvrdá rana

Spojené štáty sú najhoršie postihnutou krajinou v tejto pandémii, infekcia sa tam potvrdila už u 7,3 milióna ľudí, z toho na 208-tisíc pacientov v súvislosti s nákazou zomrelo. Denne hlási táto krajina desaťtisíce nakazených a stovky mŕtvych. Trump dlhodobo situáciu zľahčuje a znevažuje niektoré stanoviská zdravotníckych pracovníkov, zatiaľ čo odráža kritiku, že je zodpovedný za vysokú bilanciu obetí.

Zdroj: TASR/Olivier Douliery/Pool vi AP

"Diagnóza znamená tvrdú ranu pre prezidenta, ktorý sa zo všetkých síl snaží presvedčiť americkú verejnosť, že to najhoršie z pandémie už majú za sebou," uviedla AP s tým, že Biely dom nedokázal Trumpa uchrániť pred nákazou, hoci má prístup k "takmer neobmedzeným prostriedkom". To vraj povedie k otázkam, či je možné vo zvyšku USA pri obnovovaní ekonomických a spoločenských aktivít ochrániť zamestnancov, študentov a širokú verejnosť.

Biden mal negatívny test

Trumpov demokratický súper v nadchádzajúcich voľbách Joe Biden dnes na Twitteri poprial spoločne so svojou ženou Jill Trumpovi a prvej dáme rýchle zotavenie. "Budeme sa naďalej modliť za zdravie a bezpečie prezidenta a jeho rodiny," napísal demokratický kandidát, ktorý mal dnes dva testy na koronavírus negatívne a pokračuje v plánovanom predvolebnom programe.

Zdroj: Twitter/Joe Biden

Na predvolebnom mítingu v Grand Rapids (Michigan) dnes Biden vyhlásil, že Trumpova diagnóza je čerstvou pripomienkou toho, že pandémiu je potrebné brať vážne. Biden vyzval Američanov, aby nosili rúška a kritizoval prezidenta, že často rúško nenosil a usporadúval veľká volebné zhromaždenia, kde nebola dodržiavaná bezpečná vzdialenosť. "Buďte patrioti... čo ale nie je o tom, byť drsným chlapíkom," dodal Biden.