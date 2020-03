Donald Trump chce od nemeckej firmy kúpiť vakcínu proti koronavírusu

BERLÍN, NEW YORK – Spoločnosť CureVac so sídlom v Tübingene vyvíja vakcínu proti koronavírusu. Podľa informácií nemeckého denníka Welt am Sonntag si chce americká vláda na vakcínu zabezpečiť výhradné práva. Nemecká vláda sa tomu snaží zabrániť.

Pre vakcínu proti koronavíru existuje medzi USA a Nemeckom hmatateľný, hoci nepriamy ekonomický spor. Americký prezident Donald Trump sa zjavne snaží nalákať nemeckých vedcov, ktorí pracujú na potenciálnej vakcíne proti koronavírusu, aby ju predali Spojeným štátom. Chce si zabezpečiť liečivo výlučne pre svoju krajinu. Nemecký denník Welt am Sonntag sa to dozvedel z nemeckých vládnych kruhov. Ide o spoločnosť CureVac so sídlom v Tübingene, ktorá spolupracuje s Inštitútom pre vakcíny a biomedicínske lieky Paula Ehrlicha na výrobe vakcíny proti koronavírusu. Daniel Menichella, vedúci spoločnosti až do minulej stredy (11.3., pozn. red.) sa začiatkom marca zúčastnil na stretnutí farmaceutických manažérov s prezidentom Trumpom v Bielom dome. Americký prezident údajne ponúka nemeckej spoločnosti veľkú sumu na zabezpečenie jej práce. V Berlíne sa hovorí o miliarde dolárov. Obzvlášť problematické je, že Trump robí všetko pre to, aby získal vakcínu pre Spojené štáty americké. „Ale iba pre USA,“ uviedla nemecká federálna vláda.

Súkromníkovi to vláda nezakáže

Teraz sa vláda snaží zastaviť Trumpa. Keby to bolo len o výskumnej práci inštitútu Paula Ehrlicha, nebolo by to pre federálnu vládu ťažké, pretože tento inštitút patrí štátu. Vláda by mohla kedykoľvek zakázať predaj. Ale CureVac je súkromná spoločnosť. Zákaz predaja je možný iba za osobitných podmienok.

Federálna vláda v súčasnosti ide inou cestou: zástupcovia ministerstva zdravotníctva a ministerstva hospodárstva rokujú s CureVac. „Spolková vláda sa veľmi zaujíma o to, že vakcíny a účinné látky proti koronavírusu sa vyvíjajú aj v Nemecku a Európe,“ potvrdil hovorca ministerstva zdravotníctva. "Vláda v tejto súvislosti intenzívne komunikuje so spoločnosťou CureVac." Do piatku (13. 3., pozn. red.) však nedošlo k dohode. Samotný CureVac odmietol odpovedať na otázky.

Otázka národnej bezpečnosti

Z pohľadu vládnych úradníkov tento spor presahuje konkrétny individuálny prípad. Predaj životne dôležitého lieku je otázkou národnej bezpečnosti. V extrémnych prípadoch sa odkazuje na odsek 6 Kódexu schengenských hraníc. „Hraničné kontroly by mali pomôcť v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi a predchádzať akýmkoľvek hrozbám pre vnútornú bezpečnosť, verejný poriadok, verejné zdravie a medzinárodné vzťahy medzi členskými štátmi.“ Na niektorých ministerstvách sa migrácia vedcov alebo výsledky výskumu v súčasnosti hodnotia ako otázka verejnej politiky. Nemožno vylúčiť zákaz predaja spoločností podľa zákona o zahraničnom obchode a platbách, len čo je ohrozený verejný poriadok alebo bezpečnosť. Iné spoločnosti tiež pracujú na vývoji vakcíny proti koronavírusu. Zvyšujúci sa počet infikovaných ľudí by však mal zvyšovať tlak na federálnu vládu, aby udržala CureVac s jeho možnou účinnou látkou v krajine.