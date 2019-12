Lubyová: V tomto roku sa nám podarilo nezačať nič,čo by sa nepodarilo dokončiť

Už pri prijímaní Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) rezort školstva vedel, že program má horizont desiatich rokov a vie jednotlivé opatrenia naplánovať tak, aby sa niektoré zmeny nemuseli začať pol roka pred voľbami. "Vtedy je jasné, že to bude obeťou politického boja a nie je ani garancia, že vláda, ktorá príde po nás, bude mať nastavenú rovnakú filozofiu a bude v nej pokračovať," povedala ministerka školstva.

Ako ďalej podotkla, v prvom dvojročnom akčnom pláne NPRVaV sú kroky, ktoré sa podarilo zrealizovať. Napríklad založenie akreditačnej agentúry pre vysoké školy, ďalšie zvyšovanie platov, nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch či reštart systému duálneho vzdelávania. "Sú aj reformy, ktoré sú potrebné a ktoré sme rozpracovali na technickej úrovni, ale nešli sme do legislatívneho procesu práve preto, aby sme nezačínali citlivé témy na konci volebného obdobia," uviedla Lubyová.

Podľa nej sú veci, ktoré rezort školstva ešte len čakajú. Ide napríklad o reformu diagnostického systému a systému centier psychologického poradenstva. "Mali sme draft zákona, dokonca sme boli aj v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Je to veľmi citlivá téma a videli sme, že by sme nedosiahli až taký konsenzus, aby sme mohli ísť bez rizík do legislatívneho procesu s takouto závažnou reformou," povedala Lubyová. Ako doplnila, preto má rezort školstva túto reformu široko rozpracovanú a nastavenú. "Tá implementácia by mala nastať hneď prvý mesiac po voľbách," dodala.