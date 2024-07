Zvieratko, ktoré zvládne začiatočník aj lenivec: Jednu vec pri chovaní draka bez krídel však nesmiete zanedbať!

Janka Hospodárová a Robo Schemmer (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Ak chcete netradičné a relatívne spoločenské zvieratko, agama bude tým pravým spoločníkom. Starostlivosť nie je nijak náročná a zvládne ju aj úplný začiatočník. Sú to veľmi prispôsobivé a spoločenské zvieratá. Kontakt s človekom vyhľadávajú a nechávajú sa rady hladkať. Treba však dávať pozor na správnu manipuláciu, kým si na nás zviera nezvykne.

Agama je plaz, ktorý je náročnejší na priestor. Terárium pre jedno zviera by malo byť orientované na dĺžku optimálne 100 cm. Ak sa rozhodnete chovať pár, či viac agám, terárium by malo byť výrazne väčšie. Terárium by malo byť členité, s dostatkom úkrytov a plôch na vyhrievanie. Malo by disponovať aj priestorom na behanie či lezenie. Pod výhrevnú žiarovku môžeme umiestniť tiež kameň, ktorý bude slúžiť agame ako výhrevné miesto. Agamy sú náročné na osvetlenie, potrebujú intenzívne UVB osvetlenie. To vieme zabezpečiť UVB trubicami alebo žiarovkami. V lete by svetelný režim mal trvať cca 12 hodín, na jar a na jeseň postačí 10 hodín svietenia.

Rastliny nie sú potrebné, ale sú veľmi pekným doplnkom terária, zabezpečujú autentickejšie prostredie. Terárium by sa malo denne udržiavať a čistiť od trusu.



Agama je všežravec, jej stravu by preto mali tvoriť cvrčky, sarančatá, šváby a červy, ale tiež rastlinná zložka (listy čakanky, kelu, púpavy a príležitostne ovocie). Mladé agamy treba kŕmiť denne živou potravou doplnenou o zeleninu, dospelé je vhodné kŕmiť 3-4 krát do týždňa.

Viac informácií sa už dozviete z relácie SuperZverinec, v ktorej Janka Hospodárová vyspovedala Roba Schemmera, manažéra Super zoo.

