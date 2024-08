Janka Hospodárová a dogkouč Juraj Ferko (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Pes v aute nemôže byť „na voľno“. Je to rizikové najmä v prípade nehody, ale aj počas samotnej jazdy. Umiestniť ho teda treba do pevnej plastovej prepravky alebo je možné využiť cestovný pás s postrojom. Psy nikdy nenechávame v aute kvôli prehriatiu a počas cesty je vhodné robiť pravidelné prestávky každé 2-3 hodiny, aby sa pes mohol vybehať a vyvenčiť.

Počas cestovania MHD a autobusom môžeme menšie plemená prenášať v prepravke alebo prepravnej taške. Pri väčších plemenách budeme potrebovať kratšiu vôdzku a tiež vhodne zvolený náhubok. Podobné pravidlá platia pri preprave vlakom. V obidvoch prípadoch nesmieme zabudnúť zakúpiť cestovný lístok.

Čo sa týka cestovania lietadlom, psa na to treba pripravovať 2-3 mesiace vopred. Pred cestou lietadlom by mal mať skúsenosti s cestovaním hromadnou dopravou, byť dobre socializovaný, privyknutý na pobyt v boxe či klietke, a schopný zvládnuť chvíľkové odlúčenie od svojho majiteľa. Malé psy, ak sú zabezpečené v prepravke, môžeme umiestniť pod svoje sedadlo, no väčšie psíky musia byť umiestnené v boxe v batožinovom priestore lietadla. Do boxu je vhodné dať mu obľúbenú deku, hračku a pred samotnou cestou psíka nekŕmiť, nenapájať a dobre ho vyvenčiť. Ak máme úzkostnejšieho psa alebo vieme, že cestovanie neznáša najlepšie, môžeme sa s veterinárom poradiť o použití utlmujúcich prípravkov.

Dovolenka so svojim miláčikom! Auto, lietadlo alebo autobus: Všetko, čo musíte vedieť o cestovaní so psom (Zdroj: NL/TH)

