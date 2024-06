Aj pes môže skolabovať! Nepriateľ s menom horúčava: Odborník radí, ako vášho miláčika ochrániť

Janka Hospodárová (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Aj keď ideme v lete so psom na malú trasu, je dôležité mať so sebou fľašu s vodou. Nielen na pitie, ale aj na zabránenie prehriatiu organizmu, ktorý môže skončiť až smrťou zvieraťa. Pre psy je tento stav nebezpečnejší ako u človeka, pretože ich organizmus sa prehreje rýchlejšie ako ľudský a chladí sa najmä zrýchleným dýchaním s vyplazeným jazykom. Na ochladzovanie existujú chladiace podložky, ktoré začnú odvádzať telesné teplo zvieratka, ochladzujúce uteráky, chladiace hračky či fľaše s vodou, ktoré sú zároveň miskami, odkiaľ sa dá napiť.

Ako spoznať prehriatie psíka?

• Suchý, horúci ňufák, suché sliznice pyskov a kože

• Nadmerné slinenie

• Zrýchlený tep srdca a sťažené zrýchlené dýchanie

• Nervozita, apatia, dezorientácia, malátnosť, bezvedomie

• Zvracanie

• Telesná teplota môže presahovať 40°C

Ak už pes zvracia či je apatický, je v ohrození života a často je rozhodujúcich nasledujúcich niekoľko desiatok minút. Myslite teda na pitný režim psa, vyvarujte sa rozpáleným asfaltom a chodníkom a nikdy nenechávajte píska v rozhorúčenom aute.

Čo robiť pri prehriatí psíka?

Psíkovi je nutné poskytnúť čo najrýchlejšie prvú pomoc a čo najskôr ho postupne ho ochladzovať. Čo najrýchlejšie odneste psíka na chladnejšie miesto a položte ho tak, aby hlava bola vyššie než zvyšok tela (pri prehriatí hrozí opuch mozgu). Postupne psíka ochladzujte od labiek (môžete využiť zabalené kúsky ľadu, mrazenej zeleniny, studenú vodu). Pokiaľ je to možné, zabaľte ho do mokrých uterákov. Postriekajte ho alebo pomaly polievajte chladnou vodou (použiť môžete napríklad rozprašovač na rastliny) alebo ho postupne vložte do vody. Ak psík zvládne piť, ponúkajte mu po menších dávkach chladnú vodu. Zachrániť život mu môže aj to, keď do téglika s vodou psíkovi namočíte labky.

Viac informácií sa už dozviete z relácie SuperZverinec, v ktorej Janka Hospodárová vyspovedala Roba Schemmera, manažéra Super zoo.

A sledujte nás aj na Facebooku, kde prebieha súťaž o poukážku v hodnote 50.- eur na nákup čohokoľvek v Super zoo pre vašich domácich miláčikov.

Ak chcete vedieť viac alebo sa čokoľvek poradiť, svoje otázky môžete písať na mail: supezverinec@topky.sk, radi vám na ne zodpovieme.





Aj pes môže skolabovať! Nepriateľ s menom horúčava: Odborník radí, ako vášho miláčika ochrániť (Zdroj: NL/TH)