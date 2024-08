Tak to je sila! Petrov sused osadil na príjazdovú cestu značku zákaz vjazdu: Na koho sa má obrátiť?

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

Ján: Vyšný sused navýšil svoj pozemok o cca 1m po celej dĺžke cca 90m. Nižný zase o cca 0.5m, tým môj pozemok je utopený oproti ich pozemkom. Je to stavebný pozemok, ktorý tým stratil na hodnote, môžem žiadať nápravu alebo ujmu na cene?

Dobrý deň, dôležité je posúdiť, či susedia tieto úkony s pozemkom robili za potrebnej účasti stavebného úradu, ktorý im tieto zmeny vykonané na pozemkoch povolil alebo či si tieto zmeny na pozemkoch vykonali sami, v takom prípade okrem toho, že sa dopustili protiprávneho konania, Vám vznikol aj nárok na úhradu vzniknutej škody, ak ku škode došlo. Povolenie stavebného úradu vyžadujú také terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia. Pokiaľ sa vzhľad prostredia podstatne menení, postačuje ohlásenie.

Maroš: Dobrý deň. Chcem si oplotiť pozemok, jedna strana je susedova. Ak chcem mať oplotené aj z jeho strany, je povinný to urobiť alebo aký je postup? Ďakujem.

Dobrý deň, môžete sa dohodnúť na spoločnom oplotení pozemku na presnej hranici pozemkov a zdieľaní nákladov spoločne. Oplotenie môže byť tiež na strane Vášho alebo susedovho pozemku na Vaše alebo susedove náklady. Ak však chcete od suseda, aby si plot postavil, môže to viesť až k susedskému sporu, kde by súd podľa § 127 ods. 2 Občianskeho zákonníka rozhodol, či je to potrebné.