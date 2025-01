Prezident:Ak sa nenájde alternatíva dovozu plynu, budúci rok bude mať SR problém

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Situácia pri plyne pre tento rok je podľa neho z hľadiska cien a kapacít pre domácnosti a podniky zastabilizovaná. "Treba si však priznať aj to, že momentálne vzhľadom na odstavenie tranzitu plynu na Slovensko z iných zdrojov priteká podstatne menej plynu, ako reálne každý deň minieme. Reálne čerpáme zo zásobníkov, ktoré, chvalabohu, vďaka SPP boli naplnené na maximálnu úroveň," priblížil.

"Pokiaľ sa však nenájde alternatívny spôsob dovozu zvyšnej kapacity, o ktorú sme prišli, tak Slovensko bude mať budúci rok veľmi vážny problém. Aj dovoz LNG (skvapalnený zemný plyn) z iných krajín totiž naráža na kapacitné problémy terminálov, či už na severe, alebo na juhu Európy, ktoré nie sú schopné dnes nahradiť kompletný výpadok plynu," podčiarkla hlava štátu."Musím preto vyjadriť ľútosť nad tým, že sa nepodarilo nájsť dohodu a že Ukrajina odstavila plyn a Slovensko tak vystavila vážnemu problému v nasledujúcich mesiacoch," dodal Pellegrini.

Hľadanie nových zahraničných partnerov by malo mať prínos pre Slovensko

Hľadanie nových zahraničných partnerov by malo mať reálny prínos pre Slovensko. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol v piatok v obci Nemecká v okrese Brezno. Pripomenul, že miesto Slovenska je v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO)."Ak chce vláda hľadať aj ďalšie vektory našej zahraničnej politiky, je to v poriadku, no nemôže ísť len o nejaké teatrálne stretnutia, ktoré reálne neprinášajú Slovensku žiadny osoh," uviedol prezident.Podľa jeho slov musí byť Slovensko suverénne a hľadať diplomatické vzťahy na všetky štyri svetové strany. Z deklarácii premiéra nevníma, že by chcel spochybňovať členstvo SR v EÚ a NATO. "Vnímam skôr zmenu štýlu a rétoriku pána premiéra, ktorá vychádza z jeho pohľadu na vec," spresnil Pellegrini.

Hľadanie partnerov v iných častiach sveta by podľa neho nemalo znehodnotiť kvalitu zahraničných kontaktov Slovenska u spojencov. Ako poznamenal, zahraničné stretnutia by nemali byť len reklamnou aktivitou, ktoré krajine nič neprinesú. "A naopak vzbudia pozornosť a nedôveru u našich západných susedov," priblížil.Prezident ďalej uviedol, že o ceste premiéra do Moskvy informovaný nebol. "Nemal som ešte tú česť a čas hovoriť s pánom premiérom. Keď s ním budem, budem sa ho pýtať na výsledky tej cesty," ozrejmil.