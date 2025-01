Studenková odmietla štátne ocenenie od prezidenta! Reakcia Petra Pellegriniho: Povedal, ako to bolo

(Zdroj: Ján Zemiar)

Prezident Peter Pellegrini reaguje na kroky Roberta Fica, vyjadril sa aj k rozhodnutiu Zdeny Studenkovej (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

Zoznam osobností, ktoré si počas slávnostného večera v sobotu prevezmú ocenenia, zatiaľ známy nie je. Vo štvrtok ale prenikli na verejnosť informácie, že tento rok ho mohla dostať aj jedna z našich najznámejších herečiek Zdena Studenková, avšak odmietla. „Oslovili ma, slušne som sa poďakovala a odmietla. Nemám potrebu prevziať toto ocenenie v situácii, v akej sa momentálne nachádza kultúra na Slovensku. Keby to bolo za iných okolností, nemala by som s tým problém, považovala by som to za česť, ale vzhľadom na to, čo sa deje v kultúre, som to urobiť nemohla,“ vysvetlila svoje dôvody.

„Štátne vyznamenania sú vyznamenania, ktoré sa udeľujú pri príležitosti vzniku SR. Sú to vyznamenania štátne, vyznamenania Slovenskej republiky, ktoré sa udeľujú za zásluhy a ako úcta a vďaka všetkým, ktorí prispeli k rozvoju Slovenska, alebo urobili nejaký zásadný počin,“ reagoval dnes na rozhodnutie známej herečky prezident Peter Pellegrini. „Pani herečka Zdena Studenková vzhľadom na svoje nedávne okrúhle jubileum bola v užšom výbere na kandidátov, ktorí by mohli obdržať štátne vyznamenanie,“ ozrejmil. Zdena Studenková sa však podľa neho túto vďaku a úctu od Slovenska a jeho občanov za celoživotné dielo rozhodla neprijať. „Je to jej rozhodnutie a ja ho plne rešpektujem a budem rád, že v sobotu budeme dekorovať tých, ktorí zo širšieho zoznamu boli schválení a ocenenie si prevezmú,“ dodal prezident.

Udelením štátnych vyznamenaní prezident Slovenskej republiky oceňuje mimoriadne alebo významné zásluhy v prospech Slovenskej republiky, demokracie, obrany a bezpečnosti štátu, výsledky činnosti alebo iné výnimočné činy.