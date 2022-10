VOĽBY 2022 v Trnavskom kraji ONLINE: Viskupič a Bročka ľudí presvedčili, obaja zostávajú vo svojich kreslách

v Trnavskom kraji sú zrátané hlasy v komunálnych a župných voľbách 2022

županom zostáva naďalej Jozef Viskupič

k zmene neprišlo ani na stoličke primátora, zostáva ním Peter Bročka

Slovensko odvolilo. Sledujte s nami výsledky a reakcie na voľby 2022

Výsledky môžete sledovať na tomto linku.

05:00 Primátorom Trnavy bude naďalej Peter Bročka. V sobotňajších voľbách získal 44,7 % hlasov. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR.

01:00 Rozhodli konkrétne výsledky nášho päťročného snaženia. Vyhlásil to predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič, ktorý podľa neoficiálnych výsledkov volieb obhájil svoj post. Deklaruje, že chce pokračovať v naštartovanej práci pri modernizácii kraja.

00:30 Trnavský samosprávny kraj povedie naďalej viesť Jozef Viskupič.

23:50 Po spočítaní viac ako 79 percent okrskov vedie v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) podľa predbežných výsledkov súčasný predseda TTSK Jozef Viskupič (OĽANO, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola, SaS, KDH, Spolu, Šanca, ODS, Za ľudí, Sme rodina, OKS, DS, Maďarské fórum) s viac ako 39 percentami. "Ďakujem za prejavenú dôveru občanom kraja, ale na definitívu si ešte musíme počkať," uviedol Viskupič.

22:50 V Trnavskom samosprávnom kraji po spočítaní 58,06 % okrskov vedie Jozef Viskupič (36,8 %) pred Józsefom Berényim (20,6 %). Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.

22:00 Podľa predbežných výsledkov volieb do VÚC vedie Jozef Viskupič s 34,31%. Na druhom mieste je József Berényi 21,18% a tretí Martin Červenka 16,9%. Sčítaných je zatiaľ necelých 19% hlasov.

19:50 Šéfka odboru volieb a referenda MV SR EVa Chmelová potvrdila, že voľby v obciach Macov a Povoda potrvajú o hodinu a pol dlhšie. Znamená to predĺženie volebného moratória o tento čas pre celý Trnavský kraj.

18:30 Polícia v Trnave preveruje prípad zasielania podozrivých SMS správ na mobilné telefóny niekoľkých predsedov volebných komisií. Ako uviedla trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová, neznámy odosielateľ ich mal navádzať, aby pri sčítaní hlasov používali červené pero. "To sa však nesmie", uviedla. Policajti začali vec ihneď preverovať aj v spolupráci s kolegami z kriminálnej polície. Prípadom sa naďalej zaoberajú.

18:20 Skutočnosť, že v obci Nižná už pôvodný starosta nekandiduje a novým sa stane niektorý z kandidátov, volebnú účasť podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Barbory Velšicovej nijako neovplyvnila. "Do 17.00 h to bol taký priemer, pamätáme si už aj vyššiu," konštatovala. V nárazových časoch, ako dopoludnia, a potom navečer, sa pri volebnej miestnosti vytvárali aj menšie rady, ale obyvatelia v nich dlho nečakali. "Ľudia chodia poučení, starším, keď sa spýtali, sme veci vysvetlili," dodala.

18:10 V obci Šípkové podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Juliany Blanárikovej sú voliči takisto dostatočne poučení, a tak nemali problémy s tým, ako správne zahlasovať. "Celé voľby doteraz prebiehajú v poriadku," zhodnotila. Volebná účasť je aj v tejto obci približne rovnaká ako pri ostatných voľbách, voliť chodia mladšie i staršie ročníky, zapísaných je dovedna 259 voličov.

18:00 Priebeh volieb v okrese Piešťany bol zatiaľ pokojný a bezproblémový. "Z dôvodu vyššieho záujmu v niektorých hodinách a zároveň dlhšieho času, ktorý trávia voliči za plentou, sme si vyžiadali hneď na začiatku ešte jednu. To nám pomohlo," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Michaela Kubová. Voliči podľa jej slov strávili za pletou okolo päť minút, no boli aj takí, ktorým to trvalo 20 až 30 minút, kým sa rozhodli.

17:50 Volebné moratórium by sa malo v Trnavskom kraji predĺžiť. Dôvodom je avizované predĺženie otvorenia volebných miestností v obciach Tomášov (okres Senec), Macov a Povoda (obe okres Dunajská Streda). Vyplýva to z vyjadrenia predsedu štátnej volebnej komisie Ladislava Orosza. "Štátna komisia zdôrazňuje, že k ukončeniu volebného moratória v príslušnom volebnom obvode, čo je aj volebný obvod samosprávneho kraja, dôjde až potom, čo sa ukončí hlasovanie vo všetkých volebných okrskoch," informoval Orosz. Nevylúčil, že k predĺženiu volieb môže prísť aj v niektorom z okrskov v ďalších samosprávnych krajoch.

V prípade Tomášova by malo ísť o 45-minútové predĺženie volieb, v Macove by sa malo voliť o hodinu a pol dlhšie.

14:50 V obci Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda údajne dochádza k volebným podvodom. „Niekto vynesie prázdny volebný lístok, ten zakrúžkovaný nesie ďalší dnu a vynáša svoj prázdny. Za plentu chodia 3-4 spolu,“ napísal čitateľ tvnovinám.sk, ktoré o tom informujú. V osade sa podľa neho podobné podvody diali aj pri posledných voľbách. Ľudí z osady mali zvážať k volebným miestnostiam autá. Štátna volebná komisia už dostala podnet na možné volebné podvody.

14:30 Doterajší trnavský župan Jozef Viskupič už odvolil tiež. Po boku mal svoju rodinu.

14:15 V Trnave išli k hlasovacím urnám aj hasiči v službe.

14:00 Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do schránky, ktorá je na to určená. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý dostane pokutu 33 eur. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h.

13:10 Priebeh volieb je v meste Senica od otvorenia volebných miestností pokojný. Pre TASR túto informáciu potvrdila hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. Ako doplnila, hliadky mestskej polície od rána mapujú situáciu. "Nemáme hlásené žiadne incidenty. V Senici je vytvorených celkom 17 volebných okrskov, ktoré sú umiestnené v základných školách, na gymnáziu, v domoch kultúry, sídle Slovenského Červeného kríža a v dennom centre pre organizácie tretieho sektora," uviedla Moravcová.

O prenosnú volebnú schránku s cieľom voľby mimo volebnej miestnosti si k 13.00 h v Senici zažiadalo presne 70 voličov. "Žiadateľ musel uviesť závažné dôvody. Vo všeobecnosti išlo najmä o zdravotné, spojené so zníženou mobilitou alebo imobilnosťou. Ešte stále môžu voliči v prípade potreby túto možnosť využiť počas celej doby trvania volieb," doplnila.

12:30 Štátna volebná komisia bude popoludní rozhodovať o prípadnom predĺžení volebného moratória. Dôvodom sú problémy, ktoré sa vyskytli vo volebných miestnostiach v obciach Macov a Povoda (obe okres Dunajská Streda). Informovala o tom riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová. V oboch obciach mali problémy s hlasovacími lístkami. V prípade Macova išlo o nesprávnu tlač hlasovacieho lístka. Voliť by sa tam malo o hodinu dlhšie. V Povode mali nedostatok hlasovacích lístkov. O predĺžení bude popoludní rozhodovať štátna volebná komisia.

12:00 Voľby v krajskom meste Trnava sú od otvorenia volebných miestností pokojné. Účasť voličov na hlasovaní ovplyvňovali dopoludňajšie nákupy, plánovaný odchod mimo mesta či iné potreby. Zhodli sa na tom oslovení predsedovia okrskových komisií. Dopoludňajší počet voličov by podľa nich mohol indikovať dobrú celkovú účasť na voľbách.

Rady sa priebežne vytvárali na viacerých okrskoch, na okrsku priamo v radnici stáli aj Trnavčania, ktorí si išli nakúpiť na mestský trh. O kúsok ďalej, na okrsku na Trhovej ulici, chodili ľudia priebežne a za plenty išli bez čakania. "Sme špecifický okrsok, máme tu veľa ľudí, ktorí udávajú ako bydlisko mesto Trnava. Účasť tu zatiaľ nie je až taká veľká," konštatoval pre TASR predseda tamojšej volebnej komisie.

10:50 Voliči aj členovia volebných komisií sa môžu počas dňa obrátiť na informačnú linku Ministerstva vnútra (MV) SR k spojeným regionálnym voľbám. Funguje od 7.30 do 20.00 h. Infolinka pre voličov je dostupná na telefónnych číslach 02/48592317 a 02/485923.



9:50 V okrese Dunajská Streda je voličom v mestách a obciach k dispozícii spolu 126 volebných miestností, podľa zapisovateľky OVK Silvie Sepeši 32 občanov z regiónu, ktorí sú aktuálne chorí na COVID-19 alebo žijú v domácnosti s takýmto voličom, požiadalo z dôvodu ochrany verejného zdravia špeciálnu volebnú komisiu o možnosť voľby. V okrese Galanta je podľa predsedníčky OVK Vlasty Horváthovej otvorených 84 volebných miestností, sedem občanov s COVID-19 požiadalo o voľbu.

Pre obyvateľov okresu Piešťany otvorili podľa zapisovateľky Bronislavy Molnárovej 63 volebných komisií. "V okrese je spolu 31 voličov, ktorí pre toto ochorenie nemôžu prísť na okrsok, a preto požiadali o voľbu doma," uviedla.

9:20 V prípade podozrenia z volebnej korupcie sa treba obrátiť na najbližšieho príslušníka Policajného zboru. Uviedla to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová. "V prípade, že by došlo k narušeniu verejného poriadku, ktorý mohol súvisieť aj s porušením volebného moratória, odporúčam sa obrátiť tiež na príslušníka Policajného zboru, ktorý môže túto situáciu namieste zdokumentovať a z dôvodu vecnej príslušnosti postúpiť príslušnému orgánu," podotkla s tým, že príslušným orgánom môže byť aj Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Ak má občan podozrenie z porušenia podmienok vedenia volebnej kampane, čiže porušenia volebného moratória, môže využiť i mailovú adresu statnakomisia@minv.sk, prípadne infolinku štátnej volebnej komisie.

8:15 Voľby do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov sa začali v Trnavskom kraji zväčša bez problémov. Výnimkou je volebná miestnosť v obci Macov (okres Dunajská Streda), kde zistili nesprávne vytlačený hlasovací lístok. Boli na ňom dvaja kandidáti s rovnakým poradovým číslom. Hlasovanie sa v tejto miestnosti obnoví po jeho výmene. "Predpokladá sa, že to nebude dlhšie ako hodinu. O túto hodinu bude potrebné v tejto volebnej miestnosti predĺžiť hlasovanie," informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.

7:00 Brány volebných miestností v Trnavskom kraji sa otvárajú. Občania si v spojených voľbách 2022 začínajú vyberať budúceho župana, primátorov, starostov a poslancov zastupiteľstiev na nasledujúce roky.

6:55 Urobte si kvíz o tom, ako dobre sa vyznáte v komunále a v župách.

6:30 Prinášame vám zoznamy kandidátov na primátora Trnavy a na župana Trnavského samosprávneho kraja, ktorí sa uchádzajú o váš hlas.

6:00 Takto si podľa prieskumov pred voľbami viedli kandidáti na primátorov krajských miest.

Voľby 2022: Kandidátom dávame hlas krúžkovaním ich čísiel

Pri voľbe starostu obce, primátora mesta, predsedu kraja a starostu mestskej časti krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta.

Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku. Týka sa to voľby krajských poslancov, ako aj poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva i poslancov miestneho zastupiteľstva.

Ak nezakrúžkujete žiadne meno kandidáta, alebo ak pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkujete viac mien, ako je počet poslancov, ktorý sa má zvoliť do zastupiteľstva, lístok je neplatný. "Takisto je neplatný napríklad pri voľbe starostu, ak je zakrúžkovaných viac mien ako jedno. Na ostatné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada," informovala hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.

Lístok môže byť poškodený, ale čitateľný

V prípade, že sa váš hlasovací lístok zašpiní, natrhne, pokreslíte ho, alebo naň dopíšete či prečiarknete mená, bude platný. Musí z neho však byť jasné, ako ste hlasovali.

Krajské voľby majú modrú farbu, komunálne bielu

Volebná schránka pre krajské voľby je v modrej farbe. Volič do nej vloží modrú obálku s dvoma hlasovacími lístkami s modrými pruhmi na okrajoch.

Pre komunálne voľby je určená biela schránka. Volič vloží do nej bielu obálku s dvoma bielymi hlasovacími lístkami.

Ak volič vloží hlasovací lístok do farebne nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný. Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.

Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h. Hlasovať sa môže len v mieste svojho trvalého bydliska. Právo voliť majú aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb, teda dnes, dovŕšili vek 18 rokov.