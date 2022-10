VOĽBY 2022 Za vynášanie nepoužitých hlasovacích lístkov hrozí pokuta 33 eur

Galéria fotiek (1) Voľby 2022

Zdroj: TASR/Adriána Hudecová

BRATISLAVA - Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do schránky, ktorá je na to určená. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý dostane pokutu 33 eur. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h.