Bude to boj až do konca: Voľby vo veľkom lákajú aj tipujúcich! Stávky za tisíce eur, ako je na tom váš favorit?

Od 7. hodiny ráno do 20. hodiny večer si volíme zástupcov samospráv. Súčasné voľby sú jedinečné, keďže sa prvýkrát spojili komunálne voľby s voľbami do vyšších územných celkov. Okrem toho sa počas nich mení letný čas na zimný. Počas posledných týždňov a mesiacov sme mohli spoznať kandidátov na starostov, županov, primátorov či poslancov zastupiteľstiev a teraz sa rozhodne, kto ľudí zaujal najviac. Na to, kto vyhrá v tom-ktorom meste či župe, si ľudia dokonca mohli staviť. Práve kurzové stávky totiž neraz pokladajú základy toho, ako voľby skončia.

VIDEO Začali sa spojené komunálne a župné voľby

Kým vo väčšine miest sú favoriti jasný, v Nitre to je inak. Tam to zrejme vyzerá na súboj až do konca. "V Nitre to vyzerá na veľký boj a poradie kandidátov aj kurzy sme už niekoľkokrát menili. Naši tipujúci však najviac veria trojici Marek Hattas, Igor Kršiak a Pavol Obertáš. Momentálne druhý Igor Kršiak sa mohol ako prvý pochváliť aj najvyššou stávkou v tomto súboji – na jeho víťazstvo si tipujúci stavil až 250 eur,“ uviedol Juraj Zvonár, riaditeľ oddelenia bookmakingu z Fortuny. Informoval o tom portál pravda.sk.

Podľa kurzov a stávok má najväčšiu šancu v hlavnom meste súčasný primátor Matúš Vallo, na ktorého si dokonca niekto stavil až 2-tisíc eur. Na jeho hlavného protikandidáta Rudolfa Kusého je v súčasnosti najvyššia stávka na úrovni 600 eur. „Podľa našich odhadov zvíťazí Matúš Vallo. Tento názor majú aj naši tipujúci, ktorí sa svojimi stávkami vyjadrujú v prospech súčasného primátora. Až 70 percent z nich verí Matúšovi Vallovi,“ konštatuje Zvonár s tým, že na zvyšných kandidátov nestavil nik. Pomerne vysoké stávky sú aj v ďalších mestách, napríklad v metropole východu niekto stavil na súčasného primátora Jaroslava Polačeka 1800 eur, na jeho protikandidáta 500 eur.

A ako vidí stávková kancelária volebnú účasť? Podľa slov Zvonára sa účasť na župných voľbách zrejme konečne priblížili k 50 percentnám, keďže ide o spojené voľby. "Tá v roku 2017 dosiahla len 29,95 %. Očakávame, že tento rok bude okolo 46,5 %,“ konštatoval. V komunálnych voľbách očakávajú mierne vyššiu účasť, a to na úrovni 49 percent.