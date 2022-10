Voľby 2022: Jozef Viskupič: Prioritami budú školstvo, zdravotníctvo a sociálna oblasť

Galéria fotiek (1) Jozef Viskupič

TRNAVA - Tromi prioritami do ďalšieho volebného obdobia by mali byť podľa aktuálneho predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefa Viskupiča zdravotníctvo, školstvo a sociálna oblasť. Uviedol to počas volebnej noci po sčítaní približne 80 percent hlasov vo voľbách na post predsedu TTSK.