Dráma v Dechticiach: 71-ročnú motocyklistku po vážnej nehode transportovali letecky

DECHTICE - Leteckí záchranári zasahovali v sobotu ráno pri dopravnej nehode v obci Dechtice v okrese Trnava. Išlo o zrážku osobného motorového vozidla s motocyklom. Vážne zranenia utrpela 71-ročná motocyklistka. Letecká záchranná služba Air - Transport Europe o tom informovala na sociálnej sieti.
„Leteckí záchranári si prevzali do starostlivosti 71-ročnú motocyklistku, ktorá pri zrážke utrpela vážne poranenia viacerých častí tela,“ priblížili. Po prvotnom ošetrení bola vo vážnom stave, s tzv. polytraumou, pri vedomí letecky transportovaná do Fakultnej nemocnice v Nitre.