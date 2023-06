Slávna herečka pózovala v plavkách: Wau! Pozrite na tú sexi maminu

LOS ANGELES - Hollywoodska herečka Jennifer Lawrence (32) prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Vo februári minulého roka priviedla na svet prvorodeného syna menom Cy a rovnako sa jej darí aj v pracovnom živote. V najnovšom rozhovore porozprávala o tom, ako sa popasovala so spojením týchto dvoch svetov a okrem toho absolvovala aj fotenie, v ktorom predviedla svoju postavu v čiernych plavkách.

Americká herečka sa momentálne sústredí na propagovanie komédie No Hard Feelings, v ktorej hrá jednu z hlavných úloh. Tento počin sa počas posledných dní dostal do kín po celom svete a od štvrtka si ho môžu pozrieť aj fanúšikovia na Slovensku.

Okrem svojej filmovej kariéry sa však musí sústrediť na oveľa dôležitejšiu súčasť jej života. Vo februári minulého roka sa jej totiž narodil syn Cy a o tom, ako zvláda spojiť svoju kariéru a zároveň úlohu matky, sa rozpovedala v rozhovore pre magazín Interview.

Ten viedla ďalšia svetoznáma herečka Cameron Diaz, ktorá sa jej spýtala, či si myslí, že bude s herectvom pokračovať, aj keď bude mať jej syn 15 rokov. „Niekedy si hovorím, že toto robiť do nekonečna nebudem. Že som unavená a že je to ťažké. Potom si ale pár mesiacov oddýchnem, prečítam si nejaký dobrý scenár a poviem si, že toto skrátka musím urobiť. Najlepšia vec, ktorú pre neho môžem urobiť je to, že ho budem milovať a že bude vedieť, že je našou najväčšou prioritou," povedala herečka.

Popri rozhovore však stihla pre spomínaný magazín nafotiť aj niekoľko záberov a na jednom z nich ukázala svoju postavu v čiernych plavkách. Fotku nakoniec zdieľal aj samotný magazín na sociálnej sieti Instagram a týmto krokom zrejme potešil viacerých fanúšikov Lawrence.