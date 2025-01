Jennifer Lopez a Ben Affleck dali za manželstvom definitívnu bodku: Dvojica vyriešila posledné detaily rozvodu!

(Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Vyzerá to tak, že ich rozvod sa blíži k svojmu koncu. Podľa najnovších informácií to vyzerá tak, že Jennifer Lopez (55) a Ben Affleck (52) sa po niekoľkých mesiacoch dohodli na posledných detailoch, ktoré bránili k tomu, aby sa ich manželstvo stalo minulosťou.

Začiatkom minulého roka sa začali objavovať špekulácie o tom, že vzťah Jennifer Lopez a Bena Afflecka si prechádza veľkou krízou. Tieto reči sa napokon ukázali ako pravdivé a ich manželstvo napokon tieto problémy neustálo.

Všetko skončilo žiadosťou o rozvod, ktorú podala speváčka. Vzhľadom na to, že neuzavreli predmanželskú zmluvu a dohoda o rozdelení majetku nebola súčasťou žiadosti sa čakalo na to, kým sa na týchto detailoch dohodnú.

Podľa najnovších správ magazínu TMZ to však vyzerá tak, že dvojica našla spoločnú reč a po menej než 5-tich mesiacoch od podania sa dohodli. Obaja by si mali nechať svoje peniaze, ktoré počas ich manželstva zarobili na vlastných projektoch. Otázkou však je, ako sa dohodli na rozdelení peňazí z predaja ich spoločného domu. Ich rozvod by sa mal sfinalizovať 20. februára, teda presne 6 mesiacov od podania žiadosti.

Jennifero Lopez a Ben Affleck. (Zdroj: SITA)