Jennifer Lopez a Ben Affleck ukončili všetky dohady: Hviezdna herečka podala žiadosť o rozvod!

Ben Affleck a Jennifer Lopez na premiére filmu The Mother (Zdroj: SITA)

Začiatkom tohto mesiaca sa objavili správy, že vzťah jedného z najslávnejších párov sveta je definitívne minulosťou. Ako informovali viaceré zdroje, dvojica mala podpísať rozvodové papiere a malo sa čakať už len na vhodný moment, kedy ich podajú na súd.

Ten zrejme prišiel počas včerajšieho dňa, o čom ako prvý informoval magazín TMZ a následne to potvrdili aj ďalšie zdroje, ako napríklad Page Six. Žiadosť o rozvod mala podať hviezdna herečka, ktorá však nevyužila právnikov, ale urobila to osobne.

V dokumentoch Lopez uviedla, že sa s Affleckom definitívne rozišli 26. apríla. Umelkyňa tak podala žiadosť presne 2 roky od ich veľkolepej svadobnej oslavy. Pred manželstvom podľa dostupných informácií neuzavreli predmanželskú zmluvu a dohoda o rozdelení majetku nemala byť súčasťou ani ich žiadosti o rozvod.

Ben Affleck, Jennifer Lopez (Zdroj: SITA)