TRPKÁ SPOVEĎ legendárnej Naomi Campbell: Takmer sa zabila!

O svojom trápení prehovorila Naomi Campbell v novom dokumente Apple TV+, ktorý má názov The Super Models. Svoj príbeh v ňom okrem Čiernej gazely vyrozprávali aj jej kolegyne Cindy Crawford, Linda Evangelista, či Christy Turlington.

Naomi otvorene priznáva, že závislosť na alkohole a drogách, s ktorou v 90. rokoch bojovala, ju takmer zabili. K užívaniu kokaínu ju podľa vlastných slov priviedla vidina vyrovnania sa s detským traumami a smútkom zo smrti blízkeho priateľa a uznávaného návrhára Versaceho.

„Myslíte si, och to zahojí tie rany. Ale je to s*ačka. Nezahojí a môže vám to spôsobovať obrovské strachy a úzkosti,” povedala k tomu Naomi, ktorá si je vedomá toho, že samú seba konzumovaním takého množstva drog a alkoholu takmer zabila.

Campbell bola závislá zhruba päť rokov. Keď v roku 1999 počas fotenia skolabovala, pochopila, že to takto ďalej nejde. „Rozhodla som sa nastúpiť na liečenie. Bola to tá najlepšia a zároveň jediná vec, ktorú som v tom čase pre seba mohla urobiť,” hodnotí s odstupom slávna modelka. „Chcelo to veľa rokov a práce, aby som sa s tým vyrovnala. A občas sa to ešte objaví... Ale teraz už viem, ako sa s tým vysporiadať,” uzavrela slávna kráska, pre ktorú sú veľkým hnacím motorom jej dve malé deti.