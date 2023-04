Do Naomi Campbell sa pustila slávna kolegyňa: Je to MONŠTRUM… Totálna sviňa!

Vo štvrtkovej epizóde I'm A Celebrity... Get Me Out of Here! sa bývalá topmodelka Janice Dickinson, ktorá v šou súťaží, rozrozprávala na tému modelingového priemyslu. A svojej kolegyni Myleene Klass povedala také informácia, ktorými môže rozdúchať poriadne ostrý konflikt.

Na otázku, čo si Janice myslí, že modeling robí s mladými dievčatami, sa totiž 68-ročná bývalá supermodelka pustila do slávnej kolegyne. „To záleží, ako s kým. Napríklad Naomi Campbell je totálna svina. Nie je milá k svojim asistentom, vždy chodí neskoro. Priemysel z nej urobil monštrum,“ šokovala svojou úprimnosťou.

Galéria fotiek (3) Janice Dickinson

Zdroj: SITA

Nie je to pritom prvýkrát, čo sa na adresu Naomi Campbell šírili takéto slová. V podobnom duchu sa o nnej v minulosti vyjadrila aj modelka Tyra Banks (49), ktorú vraj Naomi tyranizovala. Napriek tomu ju Tyra čiastočne chápe. „V priemysle sa hovorilo: Pozor, Naomi Campbell, prichádza Tyra Banks. Posaď sa, táto mladšia ťa vystrieda. Bolo to voči nej naozaj nefér,“ prezradila Banks vo švédskej talkshow Skavlan. No dodala tiež, že dodnes sa Naomi veľmi bojí.