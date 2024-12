PREPADÁK princa Harryho: Schytal obrovskú vlnu KRITIKY... Je to úplný SUROVEC!

Meghan s princom Harrym. (Zdroj: SITA)

Po zverejnení svojho nového kontroverzného dokumentárneho filmu na Netflixe sa vojvoda zo Sussexu dostal do horúcich sporov s divákmi, ako uviedol portál Tyla. Seriál sa môže pochváliť piatimi hodinovými epizódami v podobe záberov z podujatí, rozhovorov s vysokopostavenými hráčmi a nahliadnutím do zákulisia luxusného spoločenského života, ktorý sprevádza pólo. Harry v epizódach taktiež neskrýva vášeň pre tento šport.

Streamovacia služba propaguje nový seriál s názvom Polo stručnou anotáciou: „Od značkového oblečenia až po stretávanie sa v exkluzívnych salónikoch - objavte očarujúci svet póla s dokumentárnou sériou o kráľovskom športe.“ Spolu s manželkou Meghan Markle boli tiež producentmi dokumentu a predpokladá sa, že na jeho uvedenie uzavreli so spoločnosťou Netflix dohodu v hodnote 80 miliónov libier.

Záber z dokumentárneho seriálu Polo. (Zdroj: Profimedia.sk)

Po tom, čo sa pred niekoľkými hodinami ukázal na streamovacej službe sa objavili prvé recenzie. Bohužiaľ, princ Harry z hodnotení nebude príliš nadšený. Vyzerá to na nový prepadák, keďže na populárnych stránkach s recenziami dosiahol buď dve hviezdičky alebo menej.

Denník The Guardian mu udelil menej než pôsobivé hodnotenie a predpovedal, že pólo „upadne do zabudnutia rýchlosťou svetla“, zatiaľ čo denník The Telegraph sa vyjadril, že ide len o „nudné potešenie z honby za bohatstvom“.

Meghan a princ HArry. (Zdroj: SITA)

Nielen novinári a kritici boli z produkcie veľmi sklamaní, mnohí milovníci zvierat sa ohradili proti často agresívnemu zaobchádzaniu so zvieratami, ktoré v dokumente vystupujú, a s pólo koňmi vo všeobecnosti. Hŕstka z nich vyjadrila svoje obavy na sociálnych sieťach.

„Nie som si istý, ako dlho dokážem pozerať tento dokument,“ priznal jeden z nich. „Neznášam, keď vidím, ako mlátia do koňov, a toto je už druhýkrát, čo to ukázali v prvých dvoch a pol minútach. Je mi ľúto tých zvierat.“

Princ Harry a Meghan Markle (Zdroj: SITA)

„Koľko poníkov bolo zranených pri nakrúcaní netflixovského dokumentu princa Harryho? Ten chlap je úplný surovec! Mala by sa táto krutá šou vôbec vysielať?“ pýtal sa ďalší. Tretí sa dožadoval: „Prečo bije koňa palicou? Bez ohľadu na to, čo si kto myslí o Harrym, toto násilné správanie je groteskné a barbarské.“

„Neviem, ako si môžu myslieť, že ľudia budú chcieť sledovať bohatých ľudí, ktorí zaobchádzajú so svojimi koňmi ako so strojmi,“ poznamenal ďalší. Iný divák sa zaprisahal, že si už nikdy nezapne pólo: „Tento šport už nikdy nebudem pozerať. Nedokážem zniesť to týranie zvierat.“ Mnohí tak neskrývali hrôzu a zdesenie.