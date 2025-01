Obrovský smútok Meghan Markle: Zomrel milovaný člen jej rodiny!

Beauty talk s Meghan Markle (Zdroj: Profimedia)

Meghan Markle sa počas minulého týždňa opäť začala prihovárať svojim fanúšikom prostredníctvom sociálnej siete Instagram, kde v poslednej dobe nebola vôbec aktívna. V najnovšom príspevku však uviedla, že prežíva veľmi smutné obdobie. Manželka princa Harryho totiž prišla o svojho milovaného psíka.

„V roku 2015 som si adoptovala psa v Kanade. Bol v útulku a dávali mu len pár dní života. Ja som si ho však zobrala a zamilovala som sa do neho," začala vo svojom príspevku Meghan. „Ak ste ma sledovali aj v minulosti, tak ste ho videli veľakrát. Bol so mnou počas natáčania Kravaťákov, keď som sa zasnúbila, keď som sa stala matkou... Bol so mnou pri všetkom, v tichu, chaose, pokoji a aj komforte," doplnila herečka.

„Vyronila som príliš veľa sĺz na to, aby som ich vedela zrátať. Boli to slzy, kvôli ktorým idete do sprchy a tajne dúfate, že pod tečúcou vodou ich nebudete cítiť. Alebo sa budete tváriť, že tam nie sú. Ale sú. A to je v poriadku. Ďakujem za tak veľa rokov nekonečnej lásky. Naplnil si moje srdce spôsobmi, o ktorých ani nevieš," uzavrela Markle.