Slávna speváčka PORODILA: Zverejnila FOTO priamo z pôrodnice!

Meghan Trainor kedysi vyhlásila, že by s manželom chceli štyri deti. Aktuálne sa jej tak podarilo dostať na polovicu. 1. júla sa z nej totiž stala dvojnásobná mama. A deň, kedy sa bábätko vypýtalo na svet, je pre rodičov špeciáljny - práve prvý júlový deň sa totiž pred siedmimi rokmi vybrali prvýkrát na rande.

Speváčka porodila druhého syna, ktorému dali meny Barry Bruce Trainor. Podľa mamičkiných slov je to veľký chlapec, ktorého musela porodiť cisárskym rezom. „Ďakujem veľkým neskutočným lekárom a sestričkým, ktorí sa o nás tak skvele starali,“ dodala šťastná mamička.

Autorka hitu All About That Bass či Dear Future Husband a jej manželn Daryl Sabara sú už rodičmi dvojročného synčeka Rileyho, ktorého Meghan porodila 8. februára 2021.