P. Diddy má na krku ĎALŠIE OBVINENIE: Z väzby sa snažil sa OVPLYVŇOVAŤ porotu a svedkov!

P. Diddy (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Šoubiznisom v posledných mesiacoch otriasa škandál obrovských rozmerov. Týka sa hviezdneho P. Diddyho, ktorý má na krku množstvo obvinení týkajúcich sa vydierania, obchodovania s ľuďmi a sexuálneho zneužívania. A aktuálne mu prokuratúra ide po krku aj kvôli údajnému ovplyvňovaniu svedkov a poroty. Priamo z väzby!

V uplynulých týždňoch boli plné médiá a sociálne siete informácií o P. Diddym. Toho v septembri vzali do väzby v New Yorku, pre obvinenia zo spiknutia za účelom vydierania, z obchodovania s ľuďmi a sexuálneho zneužívania. To sa malo diať predovšetkým na večierkoch, ktoré hudobník organizoval vo svojom dome. Aktuálne sa raper nachádza vo väzbe a čaká na súd.

No všemožne sa z nej snaží dostať na slobodu. V piatok 8. novembra už po tretíkrát podal návrh na prepustenie na kauciu. A 15. novembra prokurátori vyjadrili podozrenie, že P. Diddy porušuje pravidlá väzenia a zneužíva svoje deti na ovplyvňovanie potenciálnych porotcov rodinným narodeninovým videom. Navyše ako informuje People, sa mal snažiť vyhnúť monitorovaniu hovorov.

Využíval vraj telefónne prístupy iných väzňov či neautorizovanú službu posielania správ tretej osobe. Navyše sa mal snažiť korupčne ovplyvňovať výpovede svedkov. Prokurátori nevidia dôvod na tretie prehodnocovanie žiadosti o kauciu, pretože sa v prípade neobjavili žiadne nové fakty, ktoré by ich pôvodné rozhodnutia mohli zmeniť. Navyše podľa nich Diddy "pokračuje v neúnavnom kurze obštrukčného strávania, ktorého cieľom je narušiť integritu" konania.

„Pri pokuse vyhnúť sa monitorovaniu orgánov činných v trestnom konaní, obžalovaný okrem iného organizoval kampane na sociálnych sieťach, ktoré sú podľa jeho vlastných slov zamerané na pošpinenie poroty, vynaložil úsilie na zverejnenie materiálov, ktoré považuje za užitočné v jeho prípade a kontaktoval svedkov protredníctvom tretích strán,“ uvádza sa v dokumente.

Sean Combs tiež nariadil svojim ľuďom, aby "platili väzňom po použití ich čísel". Čo sa týka trojstranných hovorov, Diddy vraj nariadil tým, s ktorými telefonoval, aby do hovoru pridali iné osoby. To je však nepovolené. Obviňujú ho tiež z "neúnavnej snahy kontaktovať potenciálnych svedkov, vrátane obetí jeho zneužívania, ktorí by mohli poskytnúť silné svedectvo proti nemu."