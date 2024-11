Slávna herečka prežila poriadnu drámu: Stala sa obeťou desivej lúpeže!

Anya Taylor-Joy (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Prežila poriadnu drámu. Americká herečka Anya Taylor-Joy (28) sa počas minulého roka stala obeťou vlámania. Do domu, v ktorom sa vtedy nachádzala, sa totiž dostali zlodeji a hviezdna umelkyňa sa pred nimi musela zamknúť v spálni.

Anya Taylor-Joy sa v posledných rokoch zaradila medzi najznámejšie herečky sveta a svoj talent predviedla vo viacerých počinoch, ako sú napríklad Dámsky gambit či Furiosa: Mad Max sága.

Včera však The Standard prišiel s informáciami o nepríjemnej situácii, ktorá sa jej stala minulý rok. Hviezdna umelkyňa sa totiž počas jej návštevy Londýna nachádzala v dome, ktorý si vyhliadli zlodeji.

Tí sa do vnútra dostali tak, že rozbili okno a pokúsili sa dostať do jednej zo spální, kde sa herečka nachádzala spoločne s jej manželom - hudobníkom Malcolmom McRaeom. To sa im našťastie nepodarilo a zlodeji napokon odišli naprázdno. Ani jednému z nich sa nič vážne nestalo, avšak zo situácie boli poriadne otrasení.

Anya Taylor-Joy, Malcolm McRae (Zdroj: SITA)