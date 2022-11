Slávnu herečku v detstve šikanovali: Silný odkaz jej matky by si mal zobrať k srdcu každý!

Anya Taylor-Joy sa aj napriek svojmu mladému veku objavila vo viacerých úspešných počinoch. Spomenúť možno film Menu, ktorý aktuálne beží v kinách, či seriály Peaky Blinders a The Queen's Gambit, za ktorý dokonca získala aj Zlatý glóbus.

Galéria fotiek (6) Anya Taylor-Joy vo filme Menu

Zdroj: SITA

Okrem herectva sa venuje aj modelingu. O to väčším prekvapením je, že v minulosti musela čeliť posmeškom svojho okolia, ktoré sa týkali práve jej výzoru. V tomto období jej bola veľkou oporou rodina na čele s matkou Jennifer.

O svojich problémoch prehovorila herečka v The Drew Barrymore Show. „Mám obrovské šťastie, že mám rodičov, akých mám. Keď som bola šikanovaná za môj vzhľad, mama mi vždy hovorila, aby som sa pozerala na vnútro človeka. Nepozeraj sa na to, z akej je vrstvy alebo ako vyzerá, nedívaj sa na nič také," povedala herečka.

„Nikdy to nie je o tom, akú má človek prácu. Ide o to, či sa mi páči to, aké má človek srdce. Mojej mame patrí obrovské ďakujem za to, že mi to vysvetlila. Veľmi mi to v živote pomohlo," dodala Taylor-Joy.

Momentálne ju však už podobné problémy netrápia. Okrem úspešnej hereckej kariéry našla šťastie aj v láske. V lete tohto roka si totiž za manžela zobrala svojho partnera, hudobníka Malcolma McRae. Svoju svadbu však pred svetom tajili a tak nie sú známe ani jej detaily.