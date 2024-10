Známy herec si nebral servítky: Svojim kolegom poriadne naložil… Títo ľudia všetko zničia!

Chris Pratt (Zdroj: SITA)

Na konci minulého týždňa sa v New Yorku konal zraz fanúšikov, ktorí sa mohli stretnúť so svojimi obľúbenými hercami. Svoj najnovší film z dielne Netflixu s názvom The Electric State im prišli predstaviť režiséri Joe a Anthony Russo a hlavné hviezdy Millie Bobby Brown a spomínaný Chris Pratt.

Ten sa počas neho vyjadril k viacerým témam, avšak niektorým svojim bývalým kolegom poriadne naložil. Podľa magazínu People totiž viacerým hercom vyčítal ich správanie, s ktorým sa v minulosti stretol a ktoré podľa jeho slov pokazilo viacero vecí.

„Títo ľudia to môžu potvrdiť, u nás nie je miesto pre zlé správanie. Pri tvorbe filmov ho nemôžete mať, vždy tým zničíte všetkých a všetko a v tomto biznise dlho nevydržíte. Je strašné, keď sa ľudia nevedia správať. Keď prídu pred kamery, tak by sa nemali tváriť, že majú problém žiť si svoj sen. S tým by mali niektorí okamžite prestať," uviedol herec.

