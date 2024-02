STRACH o výstrednú manželku (29) Kanyeho Westa: Jej rodičia sú ZÚFALÍ... Vôbec ju nespoznávajú!

(Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Raper Kanye West (46) a jeho manželka Bianca Censori pútajú pozornosť všade, kde sa objavia. Dôvodom sú predovšetkým ich výstredné outfity. No zatiaľ čo hudobník sa rád oblieka do viacerých vrstiev, svoju polovičku vystavuje prakticky nahú. A to sa nepozdáva rodine 29-ročnej Austrálčanky. Rodičia sú zúfalí, svoju dcéru vôbec nespoznávajú!