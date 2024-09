Emotívne slová slávnej internetovej hviezdy: Bojovala s depresiami a premýšľala o samovražde!

(Zdroj: pixabay.com)

Gemma Styles sa preslávila hlavne ako influencerka, spisovateľka, módna návrhárka či aktivistka. Vďaka tomu si na sociálnej sieti Instagram získala veľkú fanúšikovskú základňu a momentálne ju sleduje viac ako 10 miliónov ľudí. Okrem toho je známa aj ako sestra slávneho speváka Harryho Stylesa.

V minulosti si však prešla náročným obdobím, počas ktorého bojovala s depresiami a dokonca mala myšlienky o samovražde. O jej zdravotných problémoch prehovorila v jej najnovšej knihe Why Am I Like This? a jej slová o jej diele citoval Daily Mail.

„Jednou z vecí, ktoré mali na človeka bojujúceho so samovražednými myšlienkami alebo depresiou najpozitívnejší dopad bolo, keď začal hovoriť o veciach, ktoré sa mu stali. Cítila som to tak a teraz mi je lepšie. Nebolo to tak, že by som aktívne rozmýšľala nad samovraždou, ale chcela som utiecť od toho, čím sa môj život stal. Stále mám pocit, že sa to môže stať znova. Raz som to už ale zvládla a zvládla by som to opäť," uviedla Styles.