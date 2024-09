Smutné slová známej speváčky: Prehovorila o odvrátenej strane slávy a depresiách!

(Zdroj: pixabay.com)

Chappell Roan sa preslávila viacerými hitmi, ktoré majú na Youtube milióny zhliadnutí. Aj vďaka tomu má momentálne po celom svete množstvo fanúšikov, o čom svedčí aj jej profil na sociálnej sieti Instagram, kde má takmer 5 miliónov sledujúcich.

Hudobníčka však otvorene hovorí aj o odvrátenej strane slávy a v minulosti sa nechala počuť, že sa s ňou stále nevie vyrovnať. V najnovšom rozhovore dokonca uviedla, že musí chodiť na terapiu a doktorka jej diagnostikovala ťažkú depresiu.

„Momentálne chodím 2-krát za týždeň na terapiu. Navštívila som doktorku, pretože som nevedela, čo sa so mnou deje. Následne mi diagnostikovala ťažkú depresiu. Nemyslela som si, že ju mám, pretože som nebola smutná. Avšak mám každý jeden symptóm. Myslím si, že to spôsobilo to, že sa mi zmenil celý život. Všetko, čo som robila rada, teraz nesie bremeno. Ak chcem ísť nakupovať, tak si musím objednať ochranku a pripraviť sa na to, že to nebude normálne. Keď idem do parku, na pilates, jogu... Neviem, ako to robiť tak, aby som sa cítila bezpečne a niekto ma nesledoval alebo neobťažoval," uviedla speváčka pre Guardian.

Chappell Roan (Zdroj: SITA)