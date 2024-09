Orlando Bloom je šťastný muž: Pikantné ODHALENIE Katy Perry... Za umyté riady ORÁLNY SEX!

(Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Hviezdnemu Orlandovi Bloomovi (47) by mohol závidieť nejeden muž. Katy Perry (39) totiž v v relácii Call Her Daddy prezradila, že dnes už od muža veľa neočakáva - ak umyje všetky riady, pozatvára dvierka na kuchyni a špajzi, tak... Dostane orálny sex!

Katy Perry a Orlando Bloom tvoria šoubiznisový pár snov od roku 2016 a v roku 2020 sa im narodila dcérka Daisy Dove. Vzťah, napriek tomu, že stále nie sú manželmi, im perfektne funguje. A hviezdna speváčka prezradila aj možný dôvod. V najnovšej epizóde relácie Call Her Daddy priznala, že narcisti ju viac nepriťahujú a od muža toho nechce veľa.

„Ak by som zišla dole a kuchyňa by bola čistá a umyl by všetky riady a zatvoril všetky dvere na kuchynskej linke a špajzi, nech je pripravenýna orálny sex,“ šokovala svojimi slovami hviezda. „To je doslova môj jazyk lásky, nepotrebujem červené Ferrari. Môžem si kúpiť červené Ferrari. Umy ten posratý riad. Vycucám ti penis - je to také ľahké!“ pokračovala Katy.

Katy Perry a Orlando Bloom o svojom manželstve a sexuálnom živote otvorene hovorili už v minulosti. V roku 2021 napríklad herec pre The Guardian povedal, že on a Katy mali nedostatok sexu. Ako neskôr vysvetlil, dôvodom bola ich malá dcérka Daisy Dove, ktorá sa v tom čase narodila.

