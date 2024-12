Katy Perry čelí ďalším posmeškom fanúšikov: Po poslednom vystúpení ju prosia, aby skončila s hudbou!

Katy Perry (Zdroj: SITA)

Hviezdna speváčka vydala počas tohto roka dlho očakávaný album s názvom 143. Ten tesne pred vydaním propagovala aj vďaka mnohým odvážnym outfitom, za čo si musela vypočuť veľkú kritiku a pozitívne reakcie nepriniesol ani samotný album, ktorý bol pre mnohých sklamaním.

Ani koniec roka však pre americkú hudobníčku nie je úplne ideálny. Počas včerajšieho dňa totiž britská stanica ITV odvysielala koncert Capital Jingle Bell Ball, ktorý prebehol začiatkom tohto mesiaca a ktorého sa okrem Perry zúčastnila napríklad skupina Coldplay či speváčka Perrie Edwards.

Neželanú pozornosť si však ukradla spomínaná umelkyňa, ktorej fanúšikovia poriadne naložili. „Mala by ukončiť hudobnú kariéru," napísal jeden z nich. „Ako popstar je zábavná, ale ako hudobníčka je otrasná," pridal sa ďalší. „Mala by sa prestať snažiť o to, aby predvádzala Katy Perry z roku 2010," doplnil komentujúci, ktorého spoločne s ostatnými citoval Mirror.