TOP MOMENTY z cien Emmy: Potlesk ťažko chorej herečke, krásna spomienka na Perryho (†54) a vášnivý bozk kolegov!

(Zdroj: SITA)

Počas tejto noci sa fanúšikovia dozvedeli mená víťazov, ktorí si domov odniesli sošky Emmy. Slávnostný večer ovládli hlavne seriály Boj o moc a Medveď, ktoré získali zhodne po 6 cien.

Okrem víťazov sa však hovorí aj o viacerých silných momentoch večera, ktoré dojali množstvo prítomných a aj fanúšikov pri televíznych obrazovkách. Jedným z nich bola napríklad spomienka na osobnosti, ktoré počas minulého roka opustili televízny svet. O tú sa postarali hudobníci Michael Trotter Jr., Tanya Trotter a Charlie Puth, ktorí zaspievali titulnú pieseň seriálu Priatelia - I’ll Be There for You. Posledným, na ktorého sa spomínalo, bola práve hviezda tohto seriálu Matthew Perry.

Charlie Puth performs the theme song from #Friends during the in memoriam segment at the 75th #Emmys pic.twitter.com/YbfNUZOHYj — The Hollywood Reporter (@THR) January 16, 2024

O ďalší silný moment sa postarala herečka Christina Applegate. Tá sa počas večera objavila na pódiu, čo prítomní ocenili standing ovation. Za to im Applegate, ktorá bojuje so sklerózou multiplex, poďakovala so slzami v očiach.

Christina Applegate (Zdroj: SITA)

Rovnako tak zaujali aj bývalá manželka Elvisa Presleyho - Priscilla a jej vnučka Riley Keoug. Tie sa totiž súdili o majetok po ich dcére, respektíve matke Lise Marie, ktorá zomrela začiatkom minulého roka. Ich spory sú však zrejme definitívne zažehnané, keďže na odovzdávanie dorazili spoločne.

Riley Keough, Priscilla Presley (Zdroj: SITA)

O zaujímavý moment sa postaral aj herec Ebon Moss-Bachrach, ktorý počas preberania ceny pobozkal na ústa svojho kolegu Mattyho Mathesonna. Video z tohto momentu sa okamžite začalo šíriť sociálnymi sieťami a dvojica sa tak postarala o jeden z najspomínanejších momentov večera.