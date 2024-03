Smutné slová nevlastného otca Matthewa Perryho (†54) o jeho smrti: Čakal som, že to príde!

Matthew Perry (Zdroj: SITA)

Obľúbený herec, ktorý sa väčšine fanúšikov zapísal do sŕdc ako nezabudnuteľný Chandler zo seriálu Priatelia, zomrel v októbri minulého roka. S Perrym sa lúčilo množstvo známych osobností vrátane jeho bývalých kolegov.

K jeho smrti sa v najnovšom rozhovore vyjadril jeho nevlastný otec Keith Morrison. V podcaste Making Space odpovedal aj na otázku, či bol z jeho smrti prekvapený tak, ako fanúšikovia po celom svete.

„Bola to správa, ktorú nikdy nechcete dostať. Viete však, že sa to jedného dňa môže stať. Takže áno, aj nie. Aj on sám raz povedal. že ak by náhle zomrel, tak by boli ľudia samozrejme v šoku, ale veľa ľudí by to až tak neprekvapilo. A mal pravdu," povedal Morrison.

„Čo sa týka osobnosti, tak sme boli veľmi rozdielni. On bol hlučný, vtipný a agresívny. Mal výbušnú povahu a ja taký nie som. Vychádzali sme však výborne. Nikdy som sa nesnažil nahradiť jeho otca, ale bol som tu pre neho a on to vedel. Boli sme si blízki," dodal Perryho nevlastný otec, ktorý sa s jeho matkou Suzanne oženil v roku 1981 a ich manželstvo trvá dodnes.

Keith Morrison (Zdroj: Profimedia)