ZÁSAH POLÍCIE v dome Britney Spears: VIDEOM vydesila svojich blízkych!

Britney Spears (Zdroj: Instagram B.S.)

LOS ANGELES - Jej vyčíňanie robí ľuďom starosti. Americká speváčka Britney Spears (41) si momentálne prechádza ďalším náročným obdobím. Jej manželstvo s partnerom Samom Asgharim (29) sa pred nedávnom definitívne rozpadlo a hudobníčka opäť desí svojim vystupovaním na sociálnych sieťach. Kvôli tomu bola do jej domu v týchto dňoch privolaná polícia.

O problémoch v manželstve kontroverznej speváčky sa spočiatku len špekulovalo, ale v auguste dvojica oznámila koniec ich manželstva. Svoje "áno" si pritom povedali len v júni minulého roka.

Odvtedy trávi speváčka veľa času na svojich sociálnych sieťach, kde pravidelne zásobuje sledovateľov bizarnými videami a príspevkami. Jedno z nich však bolo podľa fanúšikov poriadne za hranou. Spears na ňom tancovala s nožmi a navyše sa na ďalšom videu objavila so zraneniami na rukách, ktoré mohla spôsobiť práve táto nebezpečná aktivita.

Okrem fanúšikov sa toto počínanie nepozdávalo ani jej blízkym. Jeden z nich totiž požiadal políciu, aby skontrolovala to, či je umelkyňa v poriadku. Muži zákona podnet prešetrili a k celej situácii sa vyjadril člen miestnej polície Dean Worthy, ktorý v minulosti riešil viacero podobných problémov, týkajúcich sa práve Britney.

„Niekto z jej okolia videl video, kde tancovala s nožmi a bál sa o jej mentálne zdravie. Normálne by sme nereagovali na telefonát fanúšika kvôli celebrite, avšak po preverení sme zistili, že je to človek, ktorý pozná Britney osobne. Po príchode k jej domu sme sa rozprávali s ochrankou, ktorá nám povedala, že je v poriadku a že sa nič nedeje. Nášho človeka však nechceli pustiť dovnútra, aby ju skontroloval. Keďže na mieste nedošlo ku kriminálnej aktivite, tak sme dovnútra nešli. Byť nebezpečný sám pre seba nie je zločin. Spravili sme si svoju prácu a po rozhovore s ľudmi, ktorí sú v jej blízkosti, sme usúdili, že je v poriadku," povedal Worthy pre magazín Page Six.