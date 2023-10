Slávna dvojica 20 rokov po rozchode: Na povrch vyťahujú ďalšiu špinu... Skloňuje sa nevera!

(Zdroj: pixabay.com)

LOS ANGELES - Odhalila ďalšie pikantné tajomstvo. Počas tohto mesiaca uzrie svetlo sveta kniha s názvom The Woman In Me, ktorá mapuje život speváčky Britney Spears (41). Na povrch sa tak pomaly dostávajú detaily, ktoré sa v nej nachádzajú. Hlavu v smútku z toho zrejme má jej bývalý priateľ Justin Timberlake (42). O ňom tvrdí, že ju prinútil ísť na potrat a najnovšie pridala aj obvinenia z nevery.