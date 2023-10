Prasklo PRÍSNE STRÁŽENÉ TAJOMSTVO: Justin Timberlake prinútil Britney Spears k POTRATU!

Justin Timberlake a Britney Spears (Zdroj: TASR)

LOS ANGELES - Okolo hviezdnej speváčky Britney Spears (41) je už roky veľký rozruch. Ten neutícha ani v týchto dňoch. 24. októbra my mala uzrieť svetlo sveta jej kniha s názvom The Woman In Me, v ktorej čaká čitateľov viacero prekvapivých odhalení.

Jedným z nich je napríklad aj odhalenie, s ktorým prišiel magazín People. Ten zverejnil ukážku, ktorá prezrádza, že Britney bola s Justinom tehotná.

Dvojica sa spoznala, keď ešte ako deti účinkovali v The Mickey Mouse Club. O pár rokov sa do seba zamilovali a tvorili jeden z najobľúbenejších párov šoubiznisu. Nechýbali romantické gestá a fanúšikovia im ozaj fandili. V roku 2002 však prišiel dramatický rozchod. Speváčka vraj bola svojmu frajerovi neverná.

Justin Timberlake a Britney Spears (Zdroj: profimedia.sk)

Ako aktuálne vyšlo najavo, údajná nevera nebola jediným vážnym problémom, ktorému musel mladý párik čeliť. Britney totiž v čase, keď mohla mať 18 alebo 19 rokov, bola tehotná a Timberlake ju v podstate prinútil k potratu.

„Veľmi som ho milovala. Čakala som, že raz spolu budeme mať rodinu. Stalo by sa to aj možno skôr, než som predpokladala. Ale Justin nebol z môjho tehotenstva nadšený. Povedal mi, že ešte nie sme pripravení na to, aby v našich životoch bolo dieťa, lebo sme veľmi mladí,” znie úryvok zo speváčkinej knihy. „Som si istá, že ma ľudia kvôli tomu budú nenávidieť, ale súhlasila som s tým, že ho mať nebudeme. Neviem, či to bolo správne rozhodnutie. Keby to bolo iba na mne, nikdy by som to neurobila. Ale Justin si bol tak veľmi istý, že nechce byť otcom,” dodala Britney, ktorá potrat označila za jednu z tých najtrýznivejších vecí, akú kedy zažila.