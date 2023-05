NOVÝ PÁRIK v šoubiznise? Tom Cruise je vraj zo Shakiry úplne paf!

Víkendové preteky v Miami prilákali množstvo celebrít, medzi ktorými nechýbali napríklad Elon Musk, J Balvin, Michelle Rodriguez, Nick Jonas či Irina Shayk. Posledná menovaná poriadne šokovala výberom outfitu.

Mnohých fanúšikov však zaskočilo aj to, že sa tu spoločne objavila dvojica Tom Cruise a Shakira. Okamžite sa tak začalo špekulovať o tom, či títo svetoznámi umelci náhodou netvoria pár.

Podľa informácii magazínu Page Six to vyzerá tak, že minimálne jeden z nich by sa tejto myšlienke rozhodne nebránil. Tom Cruise má totiž podľa zdroja z jeho okolia o kolumbijskú speváčku vážny záujem.

„Má o ňu extrémny záujem. Je medzi nimi chémia. Shakira potrebuje mäkký vankúš, na ktorý by mohla spadnúť a mohol by to byť práve Tom. Je talentovaný a vyzerá dobre. A navyše, nie je vyššia než on," prezradil na margo prípadného romániku dobre informovaný zdroj.