Zomrel bývalý porotca Let's Dance: Bojoval s rakovinou kostí!

KENT - Zahraničné médiá dnes obletela mimoriadne smutná správa. Vo veku 78 rokov zomrel bývalý porotca britskej šou Strictly Come Dancing a americkej Dancing With The Stars (u nás Let's Dance), Len Goodman. Anglický profesionálny tanečník bojoval s rakovinou kostí!

Smutnú správu priniesla britská spravodajská stanica BBC. 78-ročný anglický profesionálny tanečník spoločenských tancov bojoval s rakovinou kostí, ktorej v sobotu v hospici v Tunbridge Wells obklopený rodinou zomrel.

Len Goodman bol dlhoročným porotcom televíznych tanečných šou. V britskej verzii nášho Let's Dance, s názvom Strictly Come Dancing, pôsobil od jej začiatku v roku 2004 až do roku 2016. V americkom Dancing With The Stars hodnotil od roku 2005 až do roku 2022.