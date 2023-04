Tínedžera začal bolieť chrbát: Do nemocnice išiel len pre istotu, šokujúci vedikt! Zomrel 24 hodín od diagnózy

Ako uvádza Fox News, rodičia vzali Kylea pre istotu do nemocnice a nechali mu vyšetriť chrbát – bez skutočného výsledku. Lekári mu len povedali, aby počkal a o pár dní znech sa príde ukázať, ako sa mu darí.

Fatálne rozhodnutie

Kyleov otec Ken Limper pre Fox 29 Philadelphia uviedol: „Povedali mi, aby sme sa vrátili, ak to o pár dní nebude lepšie. No... o pár dní sa už nedokázal ani postaviť.“ Keď sa symptómy stále zhoršovali, Kyle bol nakoniec prijatý do nemocnice St. Christopher's Hospital.

„Nevedel ani vstať z postele. Musel som mu pomôcť vstať a narovnať ho. Potom však spadol rovno späť na posteľ,“ dodal Ken. Krátko na to lekári zistili strašnú skutočnosť, chlapec má leukémiu v pokročilom štádiu. V dôsledku choroby došlo k infekcii a nakoniec k zlyhaniu orgánov. Kyle zomrel na komplikácie len 24 hodín po príchode do nemocnice.

Pre smútiacu rodinu je jeho smrť nepochopiteľná. Jeho rodičia na GoFundMe napísali: „K 13. aprílu bol Kyle úplne zdravý a šťastný mladý muž bez známok choroby. Ona jednoducho prišla a zobrala nám ho v ten istý deň."

Kyle mal veľké plány. „Po strednej škole chcel Kyle študovať trestné právo a neskôr pracovať v FBI alebo CSI. Tak veľmi to chcel, že sa prihlásil a cez leto ho prijali do programu učiť sa od skutočných agentov CSI vo Washingtone,“ povedal Ken. Jeho syn vždy chcel zastaviť zlo vo svete a vždy myslel na druhých.

Aby zaplatili náklady na nemocnicu, pohreb a starostlivosť o súrodencov, Kyleovi rodičia spustili finančnú zbierku. Cieľ fundraisingu je 25 000 dolárov (čo zodpovedá približne 23 000 eurám).