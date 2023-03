Shakira má vraj NOVÉHO MUŽA a chystá spraviť rázny krok: Definitívna bodka za vzťahom Piquém!

MIAMI - Žeby konečne našla šťastie? Už dlhšiu dobu sa špekuluje o tom, že hviezdna speváčka Shakira (46) definitívne zamáva Španielsku a aj so svojimi deťmi sa presťahuje do USA. Podľa najnovších informácii má byť motívom tohto kroku aj jej nová láska, ku ktorej chce byť hviezdna hudobníčka bližšie.

Kolumbijská speváčka prežíva v posledných mesiacoch turbulentné obdobie. Jej dlhoročný vzťah s futbalistom Gerardom Piquém totiž stroskotal a bývalý španielsky reprezentant má po svojom boku inú ženu.

Shakira očividne chce dať bodku za ich vzťahom odchodom z Barcelony, kde spolu s Piquém bývali. Ten mala naplánovaný až na leto, keďže jej deti Milan (10) a Sasha (8) by už mali prázdniny a rodine by nič nebránilo v odchode.

Teraz sa však zdá, že umelkyňa a jej deti definitívne zamávajú životu v Španielsku už o pár dní. Shakira sa má totiž počas prvých aprílových dní sťahovať do USA. Jej novým domovom by sa malo stať Miami.

Galéria fotiek (7) Shakira

Zdroj: SITA/Shakira pôjde pred súd pre obvinenia z daňových únikov

Denníku OK Diario sa podarilo zistiť aj možný dôvod, prečo sa tak poponáhľala. „Vyzerá to tak, že speváčka našla novú motiváciu v tajomnom mužovi, ktorého zrejme stretla v Miami a s ktorým je v kontakte 4 mesiace," píše spomínaný denník.

Vyzerá to teda tak, že Shakira našla šťastie v láske po boku nového muža, s ktorým plánuje svoju budúcnosť za oceánom. Zatiaľ nie sú známe žiadne ďalšie detaily. Nemalo by sa ale jednať o jej bývalého partnera Antonia de la Rua, ktorý so speváčkou chodil pred Piquém a s ktorým strávila 10 rokov. Práve s ním spájali po prepieranom rozchode hudobníčku najviac.