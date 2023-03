Korunovácia Karola III. v problémoch: Svetové hviezdy nechcú mať s kráľovskou rodinou nič spoločné!

Počas júna minulého roka Británia naplno žila oslavami 70. výročia nástupu Alžbety II. na trón. Toto niekoľkodňové predstavenie sprevádzali okrem tradícii aj vystúpenia popredných hudobníkov, ako sú napríklad Alicia Keys, Rod Stewart či Andrea Bocelli.

Dnes to však vyzerá tak, že s kráľovskou rodinou nechce mať nikto nič spoločné. Korunovácia nového kráľa Karola III., ktorá sa uskutoční 6. mája, totiž hviezdy svetovej hudby príliš neláka. Práve naopak...

Pozvanie vystúpiť počas tohto veľkolepého dňa dostali mená ako Elton John, Harry Styles, Ed Sheeran či Adele. Ani jeden z nich ho však neprijal a momentálne je tak veľmi otázne, ako bude celý program vyzerať a či sa na ňom objavia nejaké hviezdne mená.

„Kráľovská rodina v poslednej dobe čelila mnohým PR katastrofám. Každý, kto by sa na korunovácii objavil, musí zvážiť to, ako by to prijali jeho fanúšikovia. Tým by sa to totiž vôbec nemuselo páčiť," povedal novinár Simon Jones pre magazín Rolling Stone.