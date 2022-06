Šokujúce konanie fanúšikov, ZÁSAH ochranky a kráľovské deti BAVIA celý internet: Veľkolepé OSLAVY Kráľovnej Alžbety II.!

LONDÝN - A je to tu! Spojené kráľovstvo v týchto chvíľach naplno žije oslavami, ktoré sa konajú pri príležitosti 70. výročia nástupu Kráľovnej Alžbety II. na trón. Niektorí fanúšikovia a priaznivci kráľovskej rodiny už od začiatku týždňa stanujú pred priestormi Buckinghamského paláca, čo je pre mnohých jedincov určite nepochopiteľné. Pozrite sa spolu s nami, ako to tam vyzerá!

Ako sme už na topkách spomínali, prvou udalosťou osláv Platinového jubilea je Trooping the Colour. Krátko pred začiatkom slávnostného podujatia sa určitým aktivistom podarilo cez zábrany preniknúť na miesto, kde sa potom konal sprievod. Ochranka však promptne zasiahla. Ako uvádza Daily Mail, išlo o bojovníkov za práva zvierat.

Zraky mnohých s nadšením smerovali ku kočiaru, v ktorom sa spoločne viezli Vojvodkyňa Kate a Camilla. Oproti nim sedeli mladší členovia monarchie - princovia George, Louis a ich sestra Charlotte.

Sociálnymi sieťami sa šíri video, na ktorom Charlotte rukou upozornila mladšieho brata, aby už toľko nemával.

Britská kráľovná Alžbeta II. poďakovala všetkým ľudom zapojeným do osláv jej platinového jubilea. Spravila tak krátko pred začiatkom veľkolepých štvordňových osláv a sprievodov, ktorými si Spojené kráľovstvo chce uctiť 70. výročie kráľovninho nástupu na trón.

„Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do zvolania celých komunít, rodín, susedov a priateľov, aby si pripomenuli moje platinové jubileum, a to v Spojenom kráľovstve i v celom Spoločenstve národov (Commonwealth of Nations)," uviedla Alžbeta vo vyhlásení. „Som stále inšpirovaná priazňou, ktorú mi preukazujete, a dúfam, že nasledujúce dni nám ponúknu možnosť porozmýšľať nad všetkým, čo sa dosiahlo za posledných 70 rokov – my sa však sebavedomo a s nadšením pozeráme do budúcnosti," uviedla kráľovná.

Osobná zaangažovanosť britskej panovníčky na oslavách jej jubilea však zrejme bude nejakým spôsobom obmedzená, keďže 96-ročná kráľovná má v poslednom období občasné problémy s mobilitou, uvádza Reuters.

Britská kráľovná je aj 70 rokov od nástupu na trón, ktorý zdedila po smrti svojho otca kráľa Juraja VI. vo februári 1952, stále medzi občanmi svojej krajiny obľúbená. Podľa posledného prieskumu verejnej mienky ju vníma pozitívne až 80 percent opýtaných.