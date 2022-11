Hviezdnej Shakire hrozí 8 rokov väzenia: Kvôli miliónovému PODVODU… Speváčka sa prvýkrát vyjadrila!

Španielske úrady pred 4 mesiacmi obvinili hviezdnu Shakiru, že sa v rokoch 2012 až 2014, kedy žila v Barcelone, vyhýbala plateniu daní. Dokopy má ísť o sumu 12 miliónov libier a štátni prokurátori žiadajú pre popovú divu prísny trest. Ak by sa obvinenie potvrdilo, mohla by ísť do väzenia až na 8 rokov.

Ako informuje DailyMail, po štyroch mesiacoch sa speváčka ku krokom španielskych úradov prostredníctvom svojich právnikov vyjadrila. A poriadne sa do nich pustila. Vo svojom vyhlásení tvrdí, že je nimi prenasledovaná a španielske ministerstvo financií obvinila z používania "neprijateľných metód na poškodenie jej dobrého mena a jej prinútenia k dohode o urovnaní."

Zároveň trvá na tom, že nemá v úmysle uzatvárať žiadne dohody a bude sa súdiť. Shakira tiež tvrdí, že ju daňové úrady obviňujú z klamstva bez akýchkoľvek dôkazov. Speváčka si totiž stojí za tým, že v rokoch, za ktoré bola obvinená z daňových podvodov, žila mimo Španielska.

Shakira bola totiž daňovou rezidentkou Bahám, až v roku 2015 sa zaregistrovala ako daňová rezidentka Španielska. Napriek tomu, že s so svojím bývalým, Gerardom Piquem, chodila už 5 rokov. Ľudia, ktorí strávia v tejto krajine viac ako 183 dní v kalendárnom roku, sa pritom automaticky stávajú španielskymi rezidentmi.

Španielski daňoví inšpektori údajne strávili vyše roka kontrolou Shakiry, navštívili jej obľúbené kaderníctvo v Barcelone, dokonca kontrolovali jej sociálne siete, aby dokázali, že väčšinu z troch rokov spolu, strávila hviezda v ich krajine. No a dospeli k záveru, že tam strávila 242 dní v roku 2012, 212 v roku 2013 a 243 v roku 2014. Dokopy ju obvinili zo šiestich daňových podvodov len za tieto tri roky.

„Shakira je daňový poplatník, ktorý vždy prejavoval bezchybné daňové správanie a nikdy nemal daňové problémy v žiadnej inej jurisdikcii,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré schválila Shakira. „Speváčka sa spoliehala na špičkových poradcov, ako je PriceWaterhouseCoopers. Nikdy neprekročila 183 dní prítomnosti v Španielsku, potrebných na to, aby bola daňovým rezidentom,“ píše sa vo vyhlásení.

„Bez spoľahlivých dôkazov na podporu obvinení proti nej, bola zúrivo prenasledovaná v trestnej a mediálnej sfére s použitím neprijateľných metód, aby jej poškodili povesť a prinútili ju uzavrieť dohodu o urovnaní,“ znie ďalej jej vyhlásenie: „Shakira už zaplatila viac ako 90 miliónov eur za medzinárodný príjem, ktorý nebol vytvorený v Španielsku, a za svoje medzinárodné aktíva bez toho, aby mala obchodné centrum v tejto krajine, kde nikdy nezarobila významný príjem.“

Shakira tiež vyhlásila, že je pripravená ísť aj pred súd, aby dokázala svoju nevinu a rozhodne sa nemieni so španielskymi úradmi dohodnúť.