Shakira prelomila mlčanie: TRPKÁ SPOVEĎ o nevere!

Dvojica sa spoznala počas Majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2010. Shakira pre tento turnaj naspievala oficiálnu hymnu Waka Waka a Piqué na nich pomohol svojej krajine k historicky prvému titulu majstrov sveta.

Ich vzťah však sprevádzalo viacero problémov. Azda najväčším bola viacnásobná nevera futbalistu Barcelony. Po tej poslednej mu však už speváčka nedokázala odpustiť a tak táto prominentná dvojica išla od seba.

Kým Piqué už našiel šťastie po boku 23-ročnej študentky, Shakira sa ich rozchod stále snaží spracovať. Pre magazín Elle sa o celej situácii rozhovorila vôbec po prvýkrát, odkedy sa verejnosť dozvedala o ich konci.

„Je stále veľmi ťažké o tom hovoriť. Hlavne preto, lebo je to prvýkrát, čo o tejto situácii hovorím v nejakom interview. Zostala som ticho a snažila som sa to celá spracovať. Stále si tým celým prechádzam. Keďže som verejne známa osobnosť, náš rozvod nie je klasický koniec. Takže je to ťažké, nie len pre mňa, ale aj pre moje deti," povedala v rozhovore.

Speváčka dostala otázku, kedy zistila, že jej dlhoročný vzťah sa definitívne skončil. Avšak detaily o novom vzťahu svojho partnera neprezradila. „Myslím, že tieto detaily sú príliš súkromné, aspoň v tejto chvíli. Všetko je ešte príliš čerstvé. Môžem povedať len to, že som do nášho vzťahu a rodiny dala všetko. Jeden z nás sa musel obetovať. A ja som to urobila. Moju kariéru som odložila na druhú koľaj a prišla som do Španielska, aby som ho podporila. Aby mohol hrať futbal a vyhrávať tituly. To bola moja obeta. Niekedy mám pocit, že je to celé len zlý sen a v jednom momente sa musím zobudiť. Ale je to realita," uzavrela Shakria.