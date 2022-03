Moderátorka sa rozplakala pri rozhovore s Ukrajincom: Takto zistil, že jeho DETI SÚ MŔTVE!

Konflikt na Ukrajine zapĺňa spravodajstvo po celom svete. Okrem informácií o dianí u nášho suseda však prinášajú médiá aj príbehy jednotlivých ľudí, ktorých sa invázia dotýka.

Pre CNN prehovoril Serhiy Perebyinis, ktorý prišiel o svoju ženu a deti. 43-ročný muž trávil čas u svojej nevládnej matku, o ktorú sa staral, keď došlo k bombardovaniu mesta Irpiň. Tetiana a deti sa skryli do pivnice a neskôr sa chceli evakuovať do Kyjeva.

“I saw a photo on Twitter and I recognized my children.” - Serhiy Perebyinis speaks with Erin Burnett about how he found out that his wife and two children had been killed in Russian shelling. pic.twitter.com/GlPe45diWy