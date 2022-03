Markizácky párik si povedal ÁNO: Rodičia na svadbu neprišli... PLAČ, oni s tým nesúhlasili!

V poslednej epizóde Svadby na prvý pohľad dali odborníci dokopy Moniku a Michala, ktorým vychystali svadbu v Anglicku, kde sa ženích živí ako hokejista. Aj jemu počas veľkého dňa chýbala rodina, no prísť nemohli a brat ho po celý čas podporoval aspoň prostredníctvom telefónu. Monika však prežívala omnoho náročnejšie chvíle.

Už v momente, keď svojej mamine išla oznámiť, že jej odborníci našli vhodného ženícha, netajila nervozitu. „Ja sa najviac bojím zavolať mamine. Jej to oznámiť. Ona doteraz nemá ani tucha, že sa niečo také deje,” vyjadrila sa, kým prešľapovala, a potom sa konečne odhodlala zavolať. Z reakcie Michalovej budúcej svokry však bolo zrejmé, že nie je ani trošku nadšená a tento nápad sa jej veľmi nepáči.

„No pekne. Si myslíš, že to bude normálne hento? Však to väčšinou nie je normálne. No ja neviem, nemám slov na toto, neviem, čo ti mám povedať,” netajila svoj nesúhlas Monikina mama. No a po ďalšej reakcii, ktorú sme už v odvysielanej epizóde nevideli, bolo zjavné, že sa proti tomu postavila. A nielen ona. „Moji rodičia to nakoniec vôbec neprijali. Že sa budem vydávať za cudzieho človeka. Mrzí ma to. Že tam nebudú,” vyjadrila sa nešťastná televízna nevesta pred kamerou, ešte kým odletela do Anglicka.

To, že na svadbe chýbali rodičia oboch budúcich novomanželov, neopomenula ani oddávajúca rovno pred oltárom. „Monika a Michal, ani jeden z vás tu v tento výnimočný moment nemáte rodičov. A možno niektorí vaši blízki s týmto manželstvom nesúhlasia. Preto vám zo srdca želám, aby bola vaša odvaha odmenená a aby ste jeden v druhom našli zaľúbenie,” zaželala im, čo oboch dojalo. A vyzerá to tak, že sa trafila.

Medzi Monikou a Michalom zjavne preskočila iskra a... Fúú, pozrite si ten prvý bozk vo videu vyššie!