Libor sa priznal k brutálnej vražde svojho kamaráta Eduarda: Bodol ho 13-krát! Trest zatiaľ nepozná

Tragédia sa odohrala 13. októbra 2023 na parkovisku pred bytovým domom na Gabajovej ulici v Žiline, kde 64-ročný Eduard býval. Predchádzala jej hádka medzi obomi kamarátmi, pravdepodobne pre nesplatenú finančnú pôžičku. Podľa prokurátorky obžalovaný zaútočil na Eduarda nožom, ktorý si vzal spod sedadla v zaparkovanej dodávke. Najprv ho bodol do krku a po tom, čo Eduard spadol na zem, ho ďalej bodal do krku a hlavy. Smrteľné následky malo prerušenie krčnej tepny.

Libor priznal vinu

Libor Š. po prečítaní obžaloby urobil vyhlásenie, v ktorom priznal vinu. "Cítim sa vinný a je mi ľúto, čo sa stalo v ten večer. Sám si neviem vysvetliť, ako sa to mohlo stať, a je mi veľmi ľúto, že sa to dotklo hlavne jeho rodiny. Budem to ľutovať do konca života," vyhlásil obžalovaný. Krátko na to sudca oznámil, že súd bude zabezpečovať už len dôkazy súvisiace s výrokom o treste, ochranných opatreniach a náhrade škody.

Vzhľadom na to, že zavraždený Eduard bol pre svoj vyšší vek považovaný za chránenú osobu, hrozí obžalovanému za obzvlášť závažný zločin vraždy trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov. Zároveň trojica detí poškodeného od neho požaduje popri preplatení nákladov za pohreb aj nemajetkovú ujmu vo výške 100.000 eur pre každého pozostalého.

Pojednávanie sudca odročil na 25. jún

Sudca pojednávanie odročil na 25. jún, keď budú zadokumentované aktuálne správy o povesti obžalovaného z miesta trvalého pobytu a takisto zo žilinskej väznice. Odznieť by mali záverečné reči a po nich sa očakáva aj konečný verdikt.