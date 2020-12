FOTO Karla Gotta s utajeným dieťaťom: Táto žena mu vraj porodila syna!

Karel Gott mal nemanželské dcéry, no časom priznal Dominiku aj Luciu. Neskôr mal ďalšie dve dievčatá s Ivanou Macháčkovou, potom Gottovou – to prvé sa narodilo pred svadbou, druhé už do manželstva.

Zdroj: Profimedia

Pri posledných dvoch deťoch verejnosť očakávala, či sa maestro dočká syna, nakoniec odišiel z tohto sveta ako otec štyroch dcér. No Dominika tvrdí, že predsa len mal aj toho dlhoočakávaného chlapčeka. „Dobrý deň, rada by som sa vyjadrila k špekuláciám médií o tom, či ja a moje sestry máme brata. S istotou teraz môžem povedať, že máme! Získala som informácie od dvoch dôležitých osôb zo života môjho otca, ktoré mi potvrdili, že brata máme!” uviedla vo vyhlásení, ktoré zaslala aj do redakcie Topiek.

Šokujúce je, že údajný syn je ešte maloleté dieťa, čiže sa narodil v čase, keď už bol Karel ženatý s Ivanou. „Myslím si, že by verejnosť mala vedieť, že môj otec Karel Gott mal vytúženého syna. A to so ženou, ktorá bola jeho celoživotnou múzou a teraz sa so svojím synom rozhodla odísť žiť na Kanárske ostrovy, kde sú mimo dohľadu verejnosti,” tvrdí Dominika. K svojej správe priložila ja spevákovu fotografiu s chlapčekom.

Zdroj: archiv redakce Poslední roky s Karlem

Jeho matkou je podľa blondínky Alica Kovácsová, o ktorej sa už v súvislosti s Gottom písalo. Vyštudovaná grafička sa so spevákom zoznámila už v roku 1983 a vraj bola 10 rokov jeho láskou. No aj po rozchode mali vraj špeciálny vzťah, ktorý ale neskôr Ivana zatrhla.

„Keď som tento rok s tímom písala knihu Poslední roky s Karlem, na priamu otázku, či je jej syn tiež synom môjho otca, odpovedala, že nevie, komu by odpoveď pomohla, či skôr koho by potešila. Informáciu teda nevyvrátila! Následne ale, až po uzávierke knihy poskytla kolegom v redakcii knihy fotografiu, na ktorej je dotyčný chlapec s mojím otcom vyfotený,” uviedla v správe pre Topky.sk Dominika.

Podľa vlastných slov touto informáciou nechce nikomu ublížiť, ale národ si podľa nej zaslúži vedieť pravdu. „Pokiaľ ide o mňa samotnú, táto informácia ma veľmi potešila. Vždy som si priala mať brata!” uzavrela Gottová.